Новости шоу-бизнеса: Навка прокомментировала свой развод, Разин пообещал правду о Шатунове, располневшая Сотникова вышла в свет

Андрей Разин пообещал всем правду про Юрия Шатунова. Она прозвучит в фильме-расследовании. Подробнее об этом и не только - в нашей подборке главных новостей прошедшего дня.
Каким будет памятник Шатунову
Родные и близкие покойного Юрия Шатунова объявили конкурс на лучший эскиз могильного памятника артисту. Каким должен быть монумент, рассказали накануне. Это скульптура певца из бронзы в полный рост или даже выше. Главное, чтобы художник при работе над эскизом учел размеры участка на кладбище — это 2 метра на 1,8 метра.
Навка прокомментировала развод с Песковым
Фигуристка Татьяна Навка ответила на слухи вокруг ее развода с вторым мужем Дмитрием Песковым. Преданные поклонники давно заметили, что супруг перестал появляться у нее в соцсетях, хотя раньше светская львица демонстрировала мужа очень активно. Поползли разговоры о разладе в семье. На что Навка поспешила отреагировать: «Главное, чтобы каждый был уверен в своей жизни».
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
Кадышеву и Долину обвинили в пении под фонограмму
Музыкальный блогер Любовь Терлецкая в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» обвинила певиц Ларису Долину и Надежду Кадышеву в пении под фонограмму. Речь идет о песне «Ивушки», которую две звезды много лет назад исполнили вместе с Сати Казановой на проекте «Фабрика звезд» на Первом канале.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Разин заявил, что скоро все узнают правду о Шатунове
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал всем раскрыть глаза на Юру Шатунова. Случится это, написал Разин в микроблоге, когда на экраны выйдет фильм-расследование.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Вера Сотникова шокировала своими размерами
Актриса Вера Сотникова принимала участие в одном ток-шоу с Ларисой Рубальской. Она уже давно нигде не снимается, поэтому новые размеры певицы привели поклонников в замешательство. Фанаты заметили, что актриса сильно поправилась. Летом прошлого года Вера Сотникова тяжело перенесла коронавирус, и кто-то предположил, что вес пополз вверх из-за этого.
Вера Сотникова (в центре). Фото: соцсети