Новости шоу-бизнеса: Навка прокомментировала свой развод, Разин пообещал правду о Шатунове, располневшая Сотникова вышла в свет

Андрей Разин пообещал всем правду про Юрия Шатунова. Она прозвучит в фильме-расследовании. Подробнее об этом и не только - в нашей подборке главных новостей прошедшего дня.

Каким будет памятник Шатунову

Родные и близкие покойного Юрия Шатунова объявили конкурс на лучший эскиз могильного памятника артисту. Каким должен быть монумент, рассказали накануне. Это скульптура певца из бронзы в полный рост или даже выше. Главное, чтобы художник при работе над эскизом учел размеры участка на кладбище — это 2 метра на 1,8 метра.

Навка прокомментировала развод с Песковым

Фигуристка Татьяна Навка ответила на слухи вокруг ее развода с вторым мужем Дмитрием Песковым. Преданные поклонники давно заметили, что супруг перестал появляться у нее в соцсетях, хотя раньше светская львица демонстрировала мужа очень активно. Поползли разговоры о разладе в семье. На что Навка поспешила отреагировать: «Главное, чтобы каждый был уверен в своей жизни».