Новости шоу-бизнеса: на могиле Шатунова устроили пляски, известная актриса унизила Урганта, Пресняков высказался о Пугачевой

На могиле Юрия Шатунова вновь неспокойно – пьяные фанаты устроили там танцы. Тем временем, Владимир Пресняков высказался об Алле Пугачевой. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 6 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Пьяные танцы на могиле
Со дня похорон Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище прошло почти полтора месяца. Фанаты артиста продолжают приходить на его могилу, чтобы почтить память. Иногда даже нетрезвые.
Накануне некий мужчина в шортах, футболочке и бандане танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили.
Известная актриса прошлась по Урганту
Накануне Лариса Бравицкая высказалась в адрес Ивана Урганта. Актриса и сценарист считает, что у шоумена вообще нет таланта.
«Наверное, многие из вас не знают, но самый талантливый в семействе Ургантов - Андрей. Ваня - жалкое подобие отца», - написала Бравицкая.
Лариса Бравицкая. Фото: соцсети
Пресняков похвалил Пугачеву
Владимир Пресняков-младший уже много лет счастлив в браке с Натальей Подольской. Но о своей первой теще Алле Пугачевой не забывает.
По словам артиста, Примадонна была тещей на зависть: окружила его любовью и заботой, помогала ему и всегда давала ценные советы.
Владимир Пресняков-младший. Фото: Global Look Press
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Из-за чего развелись Пугачева и Киркоров
Тем временем стало известно, из-за чего на самом деле Алла Пугачева развелась с Филиппом Киркоровым.
Когда-то именно поп-король познакомил на тот момент свою жену с Максимом Галкиным. А позже Пугачева ушла к нему. При этом, Киркоров не держит зла на шоумена.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press