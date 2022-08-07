Новости шоу-бизнеса: на могиле Шатунова устроили пляски, известная актриса унизила Урганта, Пресняков высказался о Пугачевой

На могиле Юрия Шатунова вновь неспокойно – пьяные фанаты устроили там танцы. Тем временем, Владимир Пресняков высказался об Алле Пугачевой. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 6 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пьяные танцы на могиле

Со дня похорон Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище прошло почти полтора месяца. Фанаты артиста продолжают приходить на его могилу, чтобы почтить память. Иногда даже нетрезвые.

Накануне некий мужчина в шортах, футболочке и бандане танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили.