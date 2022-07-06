Новости шоу-бизнеса: на концерты Галкина в Латвии раскупили все билеты, могила Меньшова заросла травой, кем мечтает стать сын Фриске

Накануне Семья Владимира Меньшова отметила годовщину его смерти. Но памятника на могиле режиссера по-прежнему нет.
Тем временем, на концерт Максима Галкина в Латвии распроданы все билеты. Организаторы ожидают, что будет аншлаг. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 5 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.
Могила Меньшова заросла травой
Владимира Меньшова не стало год назад. Накануне его семья почтила память режиссера. А тем временем стало известно, что памятника на могиле, которая находится на Новодевичьем кладбище, до сих пор нет. Она вся заросла травой.
На концертах Галкина в Латвии будет аншлаг
Несколько дней назад Максим Галкин с семьей приехал из Израиля в Юрмалу. В Латвии у юмориста запланирован ряд концертов, билеты на которые уже все раскуплены. Организаторы ожидают, что на выступлениях будут аншлаги.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
Уголовного дела не будет
Дело по смерти Юрия Шатунова в Следственном комитете возбуждать не стали. Хотя родные певца практически сразу после его смерти отмечали, что претензий к врачам не имеют, некоторые поклонники настаивали на следственных действиях.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Сын Жанны Фриске мечтает стать рок-певцом
В этом году Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Ее сын Платон живет с отцом и теперь уже его новой избранницей Екатериной Тулуповой. Недавно у Платона появился младший брат Тихон, а сам он мечтает стать рок-музыкантом.
Садальский в очередной раз раскритиковал Цискаридзе
Стас Садальский все никак не может привыкнуть к тому, что программу «Сегодня вечером» на Первом канале ведет Николай Цискаридзе.
Стас Садальский. Фото: Global Look Press
«Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. В общем, не «Сегодня вечером», а «Я и Зеркало», — написал актер в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
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