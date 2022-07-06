Новости шоу-бизнеса: на концерты Галкина в Латвии раскупили все билеты, могила Меньшова заросла травой, кем мечтает стать сын Фриске

Накануне Семья Владимира Меньшова отметила годовщину его смерти. Но памятника на могиле режиссера по-прежнему нет.

Тем временем, на концерт Максима Галкина в Латвии распроданы все билеты. Организаторы ожидают, что будет аншлаг. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 5 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Могила Меньшова заросла травой

Владимира Меньшова не стало год назад. Накануне его семья почтила память режиссера. А тем временем стало известно, что памятника на могиле, которая находится на Новодевичьем кладбище, до сих пор нет. Она вся заросла травой.