Новости шоу-бизнеса: Моисеев не включил в завещание родного брата, актер Анатолий Белый «бомжует» в Израиле, Добронравов одной фразой угомонил Анну Кошмал

Борис Моисеев по совету Кобзона не оставил ничего брату
Стало известно, кому певец Борис Моисеев, скончавшийся 27 сентября, завещал все свое имущество, включая квартиры в Москве, Юрмале и Дубае.
Как сообщил журналистам продюсер и руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, Борис Михайлович еще после первого инсульта решил составить завещание. Детей у него не осталось, а потому друг и коллега Иосиф Кобзон посоветовал ему завещать все, что есть, верному другу Моисеева — Сергею Гороху.
Именно Сергей на протяжении всех этих лет был рядом, помогал Борису Михайловичу и ухаживал за ним.
Анатолий Белый. Фото: соцсети
Актер Анатолий Белый показался в образе израильского «бомжа»
Анатолий Белый, перебравшийся из России в Израиль, долго не рассказывал о своей новой жизни, однако на днях все же решил «потроллить» недоброжелателей.
Белый опубликовал в соцсети свое фото в образе бродяги с подбитым глазом.
«По многочисленным просьбам патриотических СМИ публикую правдивые снимки моей сегодняшней жизни в Израиле. Вы правы, товарищи, у меня все очень плохо. Вот что ждет каждого, кто покинул Родину. Простите. Слово бомжа», — написал актер.
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Федор Добронравов. Фото: соцсети
Федор Добронравов одной фразой утихомирил Анну Кошмал
Актер Федор Добронравов сумел одной фразой остудить пыл Анны Кошмал, игравшей роль его внучки в сериале «Сваты». Артистка ранее дала понять, что не хочет ничего слышать ни про Добронравова, ни про Татьяну Кравченко.
Добронравов, беседуя с корреспондентом Teleprogramma.pro, сделал вид, что не знаком с новостями, касающимися Кошмал.
«В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — сказал актер.