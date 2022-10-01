Новости шоу-бизнеса: Моисеев не включил в завещание родного брата, актер Анатолий Белый «бомжует» в Израиле, Добронравов одной фразой угомонил Анну Кошмал

Борис Моисеев по совету Кобзона не оставил ничего брату

Стало известно, кому певец Борис Моисеев, скончавшийся 27 сентября, завещал все свое имущество, включая квартиры в Москве, Юрмале и Дубае.

Как сообщил журналистам продюсер и руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, Борис Михайлович еще после первого инсульта решил составить завещание. Детей у него не осталось, а потому друг и коллега Иосиф Кобзон посоветовал ему завещать все, что есть, верному другу Моисеева — Сергею Гороху.

Именно Сергей на протяжении всех этих лет был рядом, помогал Борису Михайловичу и ухаживал за ним.