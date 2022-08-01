Новости шоу-бизнеса: Милохин собрался петь хиты Шатунова, Галкин оскандалился в Турции, Королева уехала из России

Накануне стало известно, что Даня Милохин собрался петь хиты Юрия Шатунова. Тем временем Максим Галкин угодил в очередной скандал. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными в последний день июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Милохин собрался петь хиты Шатунова

Тиктокер Даня Милохин собрался петь хиты Юрия Шатунова. Блогер воспитывался в том же детском доме, что и покойный ныне артист, поэтому решил стать его преемником.