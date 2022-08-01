Новости шоу-бизнеса: Милохин собрался петь хиты Шатунова, Галкин оскандалился в Турции, Королева уехала из России

Накануне стало известно, что Даня Милохин собрался петь хиты Юрия Шатунова. Тем временем Максим Галкин угодил в очередной скандал. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными в последний день июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Милохин собрался петь хиты Шатунова
Тиктокер Даня Милохин собрался петь хиты Юрия Шатунова. Блогер воспитывался в том же детском доме, что и покойный ныне артист, поэтому решил стать его преемником.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
К слову, юристы считают, что планы Милохина не осуществятся, ведь авторские права на песни принадлежат Шатунову, а теперь перешли его семье.
Галкин вновь оскандалился
Максим Галкин опять попал в скандал. На концерте в турецкой Анталье зрителей не пускали в зал с бутылками воды. И все это в нестерпимую жару. Видимо, организаторы боялись, что шоумена закидают пустой тарой.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Королева уехала из России
Наташа Королева решила уехать из России. Певица отправилась в Америку, о чем заявила в своей соцсети. В Майами уже много лет живет ее мама Людмила Порывай. Артистка решила ее навестить.
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Тарзан успешно продает картины
Тем временем стало известно, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как танцор Тарзан, не просто пишет картины, а успешно их продает. Причем, за миллионы рублей. Сейчас он готовится к большой выставке в Москве.
Тарзан. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Брухунова сообщила о радостных переменах
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила о радостных переменах. По словам Татьяны, этого она ждала целый год. Все дело в том, что Петросян решил отвезти семью на море. Отпуск продлится в течение месяца.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Фото: соцсети