Новости шоу-бизнеса: Милохин может выйти на сцену театра, раскрыты неожиданные факты о Шатунове, Шахназаров высмеял уехавшую в США Королеву

Блогер Даня Милохин захотел повторить успех Ольги Бузовой и выйти на сцену театра. Тем временем Светлана Лобода озвучила настоящее имя второй дочки. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 2 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Милохин может выйти на сцену театра
Блогер Даня Милохин может стать театральным актером. Говорит, что предложения ему уже поступают. Единственное, что останавливает тиктокера — это элементарная лень. Парень предполагает, что прежде чем блистать на сцене, нужно много трудиться.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Неожиданные факты о Юрии Шатунове
Друг и концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что в 1992 в Сочи музыканта преследовали инспекторы ГАИ. За концерт в Набережных Челнах по бартеру артисту вручили КамАЗ, на котором он отправился в Сочи, сев за руль. Сотрудники, узнав, что за рулем сам Шатунов, догнали его с мигалками и попросили автограф.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Шахназаров высмеял Королеву
Накануне Наташа Королева отправилась в США. Певица решила проведать маму Людмилу Порывай. А еще, будучи в Майами, она сказала, что является артисткой мирового уровня. Публициста Михаила Шахназарова рассмешило такое заявление.
«Наташ, ну надо как-то на землю иногда опускаться. У нас в России нет исполнителей мирового уровня. Они есть, но им никто не даст выйти на сцену», — высказался Шахназаров.
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лобода назвала имя младшей дочери
Светлана Лобода — мама двух дочек. Ранее ходили слухи, что второго ребенка она родила от рокера Тилля Линдеманна. Поэтому и дочку назвала Тильда. Оказалось, что дочь зовут вовсе не так.
«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь — Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательное», — написала Лобода в соцсети.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press