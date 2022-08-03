Новости шоу-бизнеса: Милохин может выйти на сцену театра, раскрыты неожиданные факты о Шатунове, Шахназаров высмеял уехавшую в США Королеву

Блогер Даня Милохин захотел повторить успех Ольги Бузовой и выйти на сцену театра. Тем временем Светлана Лобода озвучила настоящее имя второй дочки. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 2 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Милохин может выйти на сцену театра

Блогер Даня Милохин может стать театральным актером. Говорит, что предложения ему уже поступают. Единственное, что останавливает тиктокера — это элементарная лень. Парень предполагает, что прежде чем блистать на сцене, нужно много трудиться.