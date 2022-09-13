Новости шоу-бизнеса: Месхи перестал скрывать новую возлюбленную, Пенкин отказался петь на Донбассе, Аллегрова учинила скандал

Сергей Пенкин заявил об отказе петь на Донбассе

Певец Сергей Пенкин не собирается выступать на Донбассе с концертами. В то время как многие его коллеги отправляются туда, он не стремится ехать. Дело в том, что ему больно было бы выступать среди разрушенных домов. В интервью Ксении Собчак он так и сказал: «Тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь».

Аллегрова поскандалила в Кремле

Певица Ирина Аллегрова агрессивно реагировала на прессу в Кремле после концерта в честь Иосифа Кобзона. Журналисты пытались пообщаться со звездой, но она предложила послать их матом.