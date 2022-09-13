Новости шоу-бизнеса: Месхи перестал скрывать новую возлюбленную, Пенкин отказался петь на Донбассе, Аллегрова учинила скандал

Сергей Пенкин заявил об отказе петь на Донбассе
Певец Сергей Пенкин не собирается выступать на Донбассе с концертами. В то время как многие его коллеги отправляются туда, он не стремится ехать. Дело в том, что ему больно было бы выступать среди разрушенных домов. В интервью Ксении Собчак он так и сказал: «Тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь».
Аллегрова поскандалила в Кремле
Певица Ирина Аллегрова агрессивно реагировала на прессу в Кремле после концерта в честь Иосифа Кобзона. Журналисты пытались пообщаться со звездой, но она предложила послать их матом.
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Цыганова поддержала Шукшину с жалобой на артистов
Вика Цыганова поддержала Марию Шукшину, представившую письмо Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на некоторых звезд отечественной эстрады. В нем, в частности, указывается на нецензурщину в песнях Коки, а также обнаженные пьесы Богомолова в Театре на Малой Бронной.
Галкин рассказал о будущем без Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева расстались в августе. Примадонна вернулась в Москву с детьми, а глава семьи полетел в Австралию с концертами. И, судя по планам, воссоединяться с женой и дочкой с сыном не планирует. Он похвастался, что у него осенью много интересных мест. Куда он поедет без жены.
Месхи перестал скрывать возлюбленную
Бывший муж Екатерины Климовой, актер Гела Месхи перестал скрывать новую любовь. Он вышел в свет с Натальей Земцовой, которая ранее была замужем за певцом Сергеем Кристовским. Парочка посетила кинопремьеру и в зрительном зале не скрывала чувств.
Гела Месхи и Наталья Земцова. Фото: Борис Кудрявов / КП