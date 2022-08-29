Новости шоу-бизнеса: Меладзе дал концерт в Москве, Слепаков выступит в Израиле, Сенчукова нервно высказалась о вернувшейся Пугачевой

Накануне стало известно, что оскандалившийся Валерий Меладзе дал концерт в Москве. Тем временем, Наталья Сенчукова нервно отреагировала на возвращение Аллы Пугачевой. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Меладзе спел в Москве

Валерий Меладзе, ранее нелестно высказывающийся о действиях России, вернулся в Москву. Артист выступил в диско-клубе «Радуга». В Сети появились кадры исполнения песни «Океан и три реки». Среди гостей были замечены Настя Ивлеева и блогер Эльдар Джарахов.