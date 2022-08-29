Новости шоу-бизнеса: Меладзе дал концерт в Москве, Слепаков выступит в Израиле, Сенчукова нервно высказалась о вернувшейся Пугачевой

Накануне стало известно, что оскандалившийся Валерий Меладзе дал концерт в Москве. Тем временем, Наталья Сенчукова нервно отреагировала на возвращение Аллы Пугачевой. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Меладзе спел в Москве
Валерий Меладзе, ранее нелестно высказывающийся о действиях России, вернулся в Москву. Артист выступил в диско-клубе «Радуга». В Сети появились кадры исполнения песни «Океан и три реки». Среди гостей были замечены Настя Ивлеева и блогер Эльдар Джарахов.
Слепаков выступит в Израиле
Несколько месяцев назад Семен Слепаков уехал в Израиль. Судя по всему, возвращаться пока не планирует. Накануне он заявил о серии концертов, которые в сентябре пройдут в городах земли обетованной.
Семен Слепаков. Фото: Global Look Press
Сенчукова высказалась о Пугачевой
Возвращение Аллы Пугачевой в Россию вызвало настоящий бум в Сети. Об этом не высказался только ленивый. А вот артистка Наталья Сенчукова не считает эту новость сенсацией.
«Ну и хрен с ней», - заявила в разговоре с «КП» Сенчукова.
Степаненко пытается примирить Петросяна с дочкой
Елена Степаненко пытается примирить Евгения Петросяна с его родной дочкой Викториной. Степаненко всегда относилась с ней, как к родной, а вот юморист разорвал все отношения с наследницей после того, как женился на Татьяне Брухуновой.
Недавно артистка отправилась в Нью-Йорк, где живет Викторина Петросянц с семьей, чтобы в очередной раз попытаться сгладит их конфликт.
Елена Степаненко. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Омаров привел возлюбленную в ювелирный
Курбан Омаров заявил, что познакомит свою 20-летнюю возлюбленную с родственниками в Дагестане. Бизнесмен влюблен по уши в белокурую красотку, которую накануне привел в ювелирный магазин. Курбан не поскупился на покупки и оставил там 9 млн рублей.
Курбан Омаров с возлюбленной. Фото: соцсети