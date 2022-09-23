Новости шоу-бизнеса: Малахов впервые вывел сына в свет, Пускепалиса похоронили, принц Гарри не помирился с братом

Малахов вывел в свет сына
Андрей Малахов — счастливый отец четырехлетнего сынишки Александра. Телеведущий его никому не показывает, но на этот раз сделал исключение. Он вышел с наследником в свет, посетив премьеру спектакля «Синяя птица» в Театре наций.
Принц Гарри не помирился с братом
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Соединенные Штаты после похорон Елизаветы II. Британские журналисты надеялись, что опальный принц помирится как минимум со своим братом, принцем Уильямом, но чуда не произошло — горе родственников не сблизило.
Бузова сменила имидж
Ольга Бузова привыкла к всеобщему вниманию. И не находит себе места, когда его не получает. На этот раз звезда сменила имидж, и теперь вместо блонда на голове носит темные укороченные волосы.
Максакова прошлась по Собчак
Мария Максакова назвала Ксению Собчак вторичной и считает, что журналистка мнит себя элитой. На самом деле, она всего лишь помешана на долларе.
Пускепалиса похоронили
Погибшего в ДТП в Ярославской области актера Сергея Пускепалиса проводили в последний путь. Прощание состоялось в Волковском театре, где работал артист. Правда, все звезды, которые отчаянно плакались в Интернете по поводу кончины звезды, на прощании не появились. У гроба отметились всего несколько коллег.
Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press