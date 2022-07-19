Новости шоу-бизнеса: Лолита поддержала Пугачеву, Варшавер устал от Захаровой, вскрылась ложь про Галкина

Какая ложь окутывает Максима Галкина, сколько денег Андрей Разин заплатил Юре Шатунову в качестве гонорара в 2008 году, как Лолита поддержала Аллу Пугачеву - эти и другие новости, ставшие центральными 18 июля.

Варшавер устал от Захаровой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что устал от актрисы Александры Захаровой, дочери покойного экс-худрука театра Марка Захарова. Скандалы с ней доконали руководителя. Он заявил, что в труппе есть и более талантливые актрисы, а она дискредитирует знаменитую фамилию своим скандальным поведением.

«Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами», - заявил в интервью Teleprogramma.pro Варшавер.

Шахназаров высмеял русскость Гребенщикова

Борис Гребенщиков, обосновавшийся за границей, заявил, что его русскость у него никто не отнимет. Мол, если он сидит в Париже на улочке, он не менее русский от этого. На что журналист Михаил Шахназаров обвинил музыканта, что тот «крутит наперстки»: «И вся эта искусственная загадочность отныне смотрится дешево».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сколько Разин заплатил Шатунову в 2008 за «Ласковый май»

Юра Шатунов признавался, что Андрей Разин заплатил ему гонорар за выступления в составе «Ласкового мая» - как заработок за все годы работы с ним. Сумма в размере десяти миллионов долларов Шатуновым была получена лично от экс-продюсера.

Лолита поддержала Пугачеву

Певица Лолита поддержала Аллу Пугачеву у себя на концерте. Она назвала ее великой и считает, что «без нее мы не были бы свободны на сцене». Певица исполнила песню Примадонны «Не делайте мне больно».

Вскрылась ложь про Галкина

Скандальная ложь про Максима Галкина вскрылась накануне. В Сети разместили новости о якобы сильном избиении шоумена в Латвии. Оказалось, что никакого покушения на его здоровье не было, артист жив и здоров, а пост-обманка в Telegram создан для накрутки подписчиков.