Новости шоу-бизнеса: Кушанашвили назвал SHAMANа странным, куда исчез Леонтьев, что происходит на «Доме-2» после прокуратуры

Кушанашвили назвал SHAMANа странным

Блогер и звездный обозреватель Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале высказался о творчестве восходящей звезды российской эстрады — SHAMAN. Он назвал его странным, и недоумевает, почему сам артист называется шаманом, да еще и в английской транскрипции.

Кадони и Черкасов рассказали, что происходит на «Доме-2» после прокуратуры

На днях вокруг «Дома-2» пошли слухи, что его создатели включили режим жесткой экономии, начали сокращения, а прокуратура побывала на «поляне» с проверкой и выявила «нецелевое использование земли». Влад Кадони и Андрей Черкасов, ведущие шоу, поведали о том, что на самом деле происходит на проекте. Они уверяют, что все по-старому, просто сезон отпусков, а о проверке впервые слышат.

Бузова пропала в горах

Ольга Бузова отдыхала в Сочи и отправилась на вертолете в горы. Уже сутки артистка не выходит на связь. Ее пропажу подтвердил пиар-директор Антон Богославский. Первыми забили тревогу поклонники Ольги Бузовой. Они заметили, что звезда перестала публиковать сторис в социальных сетях.