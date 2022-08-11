Новости шоу-бизнеса: Кудрявцева рассталась с молодым мужем, 51-летняя Наргиз беременна, Галкин объявил об отъезде в Испанию

Кудрявцева развелась с молодым мужем
На празднике в честь четырехлетия дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова были все, кроме отца. Он так и не появился, усилив слухи о разладе с женой. Ранее Лера Кудрявцева сама жаловалась, что в ее жизни наступил тяжелый период. А по данным издания «Дни.ру», телеведущая и вовсе разводится с супругом, который на 16 лет ее младше.
Галкин объявил, что уезжает в Испанию
Телеведущий и шоумен Максим Галкин намерен исколесить всю Европу. Артист объявил об отъезде в Испанию. Целых три дня — 7, 9 и 10 октября — Максим Галкин будет давать концерты в популярных у туристов из России Марбелье, Аликанте и Барселоне.
Ярмольник и Хазанов обосновались в Юрмале
Журналист Михаил Шахназаров сообщил о прогулках по Юрмале Геннадия Хазанова и Леонида Ярмольника. Их регулярно там видят и все прекрасно понимают и знают позиции этих людей. «Раз они промолчали и не нашли никаких слов — для меня все с ними ясно», — заметил журналист.
Варшавер признался, что устал от Захаровой
Директор театра «Ленком» устал от Александры Захаровой и ее выходок. Об этом он заявил в новом интервью.
«На протяжении сорока лет я обеспечивал ее всем, чем только можно, - во многом, потому что это дочка Марка Анатольевича. Я бы ни в коем случае не стал что-то делать для такого человека, как она, человека, который ненавидит все кругом. Александра Захарова же ненавидит артистов, с которыми работает. Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой», - сказал Варшавер.
Наргиз беременна четвертым ребенком
51-летняя Наргиз объявила о беременности. Артистка показала внушительный живот и написала: «Быть!». Это ее четвертый ребенок, предыдущие родились в разных браках – это дочери Сабина и Лейла, а также сын Ауэль.
Беременная Наргиз. Фото: соцсети