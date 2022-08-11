Новости шоу-бизнеса: Кудрявцева рассталась с молодым мужем, 51-летняя Наргиз беременна, Галкин объявил об отъезде в Испанию

Ярмольник и Хазанов обосновались в Юрмале

Журналист Михаил Шахназаров сообщил о прогулках по Юрмале Геннадия Хазанова и Леонида Ярмольника. Их регулярно там видят и все прекрасно понимают и знают позиции этих людей. «Раз они промолчали и не нашли никаких слов — для меня все с ними ясно», — заметил журналист.

Варшавер признался, что устал от Захаровой

Директор театра «Ленком» устал от Александры Захаровой и ее выходок. Об этом он заявил в новом интервью.

«На протяжении сорока лет я обеспечивал ее всем, чем только можно, - во многом, потому что это дочка Марка Анатольевича. Я бы ни в коем случае не стал что-то делать для такого человека, как она, человека, который ненавидит все кругом. Александра Захарова же ненавидит артистов, с которыми работает. Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой», - сказал Варшавер.

Наргиз беременна четвертым ребенком

51-летняя Наргиз объявила о беременности. Артистка показала внушительный живот и написала: «Быть!». Это ее четвертый ребенок, предыдущие родились в разных браках – это дочери Сабина и Лейла, а также сын Ауэль.