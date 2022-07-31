Новости шоу-бизнеса: кто виновен в смерти Шатунова, Ургант набросился на известного режиссера, «Лучше всех!» теперь без Галкина

Об этих и других новостях из мира звезд – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Накануне товарищ Юрия Шатунова заявил, что артист пришел к нему во сне и назвал виновника своей смерти. Тем временем Иван Ургант раскритиковал знаменитого режиссера. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 30 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Кто виновен в смерти Шатунова

Художник и друг Юрия Шатунова рассказал, что накануне ему приснился сон, в котором явился покойный артист и назвал имя виновного в своей смерти.

«Я не знаю, кто виноват, что со мной произошло. Шоу-бизнес оказался жестоким, как показала жизнь. От меня постоянно все чего-то хотели, кроме Сережи, без которого меня бы не было», — цитирует Мирошника портал PROZVEZD.

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Ургант раскритиковал известного режиссера

Актер в третьем поколении Иван Ургант на днях заявил, что он никогда не хотел бы учиться у Андрея Кончаловского. При этом негативных чувств шоумен к нему не испытывает.

«Чтобы я пошел на курс к Кончаловскому? В жизни я представить этого не могу. Терпеть его унижения…», - высказался Ургант.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Лучше всех!» возвращается в эфир без Галкина

Шоу «Лучше всех!» возвращается в эфир Первого канала. Трансляция возобновится к осени. Правда, кто будет новым ведущим пока неизвестно. Понятно лишь одно – Максима Галкина в проекте больше не будет.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Киркоров вляпался в очередной скандал

Скандал за скандалом – в последнее время в жизни Филиппа Киркорова явно что-то не ладится. Только поутихли страсти с поваленным на сцену крестом и музыкант отправился в долгожданный тур по югу России, как вновь неприятная ситуация.

Друзья Сергея Лазарева рассказали, что они получили пригласительные билеты на концерт поп-короля в Сочи, однако выяснилось, что в зале им не присвоили сидячие места. В итоге – наслаждались песнями они стоя.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным

В мае Павле Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Многие фанаты посчитали, что именно она увела «мажора» от Мирославы Карпович, с которой актер жил после развода с Агатой Муцениеце. А это не много не мало, почти два года.

 

Однако накануне Карпович намекнула, в чем была причина расставания. Вместе с LYNX она записала песню «Кто мы друг другу?» и выпустила клип, в котором влюбленные сначала души не чают друг в друге, а после постоянно ссорятся и даже дерутся.

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