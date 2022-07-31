Новости шоу-бизнеса: кто виновен в смерти Шатунова, Ургант набросился на известного режиссера, «Лучше всех!» теперь без Галкина

Накануне товарищ Юрия Шатунова заявил, что артист пришел к нему во сне и назвал виновника своей смерти. Тем временем Иван Ургант раскритиковал знаменитого режиссера. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 30 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Кто виновен в смерти Шатунова

Художник и друг Юрия Шатунова рассказал, что накануне ему приснился сон, в котором явился покойный артист и назвал имя виновного в своей смерти.