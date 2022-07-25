Новости шоу-бизнеса: Ковальчук покинула страну, Бузникин впервые рассказал о романе с Кабаевой, Озчивит посетил Москву

Главные новости прошедшего воскресенья, 24 июля - в нашем традиционном дайджесте.

Ковальчук покинула страну

Актриса Анна Ковальчук была обнаружена в самолете в худи песочного цвета, капюшон которого накинула на голову, прикрывая лицо. Сидя у иллюминатора, звезда показала пальцами знак победы. Артистка улетела из страны и выглядела на фото очень счастливой.

Галкин сильно изменился

Журналист Михаил Шахназаров, увидев новые кадры Максима Галкина, заметил, что тот очень изменился. Мол, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре. В Россию артист, по мнению Шахназарова, может вернуться, но здесь он потеряет множество своих поклонников. Да и концерты в Европе скоро станут невостребованными, ведь русскоговорящих там проживает не так уж много.