Новости шоу-бизнеса: Ковальчук покинула страну, Бузникин впервые рассказал о романе с Кабаевой, Озчивит посетил Москву

Главные новости прошедшего воскресенья, 24 июля - в нашем традиционном дайджесте.
Ковальчук покинула страну
Актриса Анна Ковальчук была обнаружена в самолете в худи песочного цвета, капюшон которого накинула на голову, прикрывая лицо. Сидя у иллюминатора, звезда показала пальцами знак победы. Артистка улетела из страны и выглядела на фото очень счастливой.
Галкин сильно изменился
Журналист Михаил Шахназаров, увидев новые кадры Максима Галкина, заметил, что тот очень изменился. Мол, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре. В Россию артист, по мнению Шахназарова, может вернуться, но здесь он потеряет множество своих поклонников. Да и концерты в Европе скоро станут невостребованными, ведь русскоговорящих там проживает не так уж много.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
Бузникин о романе с Кабаевой
Личная жизнь Алины Кабаевой волнует многих. В двухтысячных в народе ходили слухи о ее романе с футболистом команды «Спартак» Максимом Бузникиным. Свой каждый забитый гол он демонстрировал майку с фото гимнастки. Накануне он расставил, наконец, точки над i. «Мы хорошо знакомы, но у нас лишь дружеские отношения. Мой роман с Алиной — выдумка журналистов», — заявил футболист.
Бурак Озчивит проклят на родине
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит внезапно нагрянул в Москву и свел с ума толпы поклонниц, оказавшихся случайно поблизости от красавчика. Актер принял участие в автограф-сессии в ресторане Levantine. Причем, депозит столика с видом на актера стоил 15 тысяч рублей, но фанаток это не смутило – «билетики» на это действо разлетелись как горячие пирожки. Но если в Москве ему падали в ноги и пели оды, то на родине прокляли – гневные комментаторы оставили кучу негативных отзывов, осуждая поезду звезды в Москву.
Бурак Озчивит. Фото: соцсети