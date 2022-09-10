Новости шоу-бизнеса: когда Пугачева уедет из России, почему Данилко прозвал Соловьева Кастрюлей, Садальский показал невесту

Как отбирали солистов в «Ласковый май»
Экс-солист «Ласкового мая» Антон Токарев рассказал, как по стране гастролировало огромное количество коллективов. Артист поведал, что отбирали юношей состав по типажу Шатунова – если хоть немного похож на Юру, то попадал в группу. Тогда одновременно гастролировали 67 групп – продюсер Андрей Разин развернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса во времена СССР.
Садальский появился со своей невестой на публике
71-летний Стас Садальский ранее объявил, что собирается жениться на 80-летней Людмиле Максаковой. Причем, подчеркнул, что позвала его именно она. И подтверждение своих намерений Садальский опубликовал нежную фотографию со звездой, прильнув к ней в нарядном светлом костюме.
Стас Садальский и Людмила Максакова. Фото: t.me/stassadal
Когда Пугачева снова покинет Россию
Алла Пугачева только вернулась в Россию, а люди уже строят догадки, когда она опять уедет из страны. Блогер Рустам Солнцев уверен, что это произойдет стопроцентно, и тогда, когда она «закончит свои дела с имуществом». То есть убежден, что Примадонна хочет эмигрировать к мужу Максиму Галкину.
Данилко называет Соловьева Кастрюлей
Музыкант Андрей Данилко в YouTube-шоу рассказал, что дал журналисту Владимиру Соловьеву прозвище Кастрюля. И объяснил, почему: «Мы в детстве привязывали кастрюлю к велосипеду, и она тарахтела. Вот это ассоциация с Соловьевым».
Галкин сравнил россиян с орками
Максим Галкин выступил в Новой Зеландии, где у него поинтересовались, будет ли он заглянуть в гости к хоббитам. На что тот ответил: «К всадникам Рохана», намекнув, что те сражались с орками. Русофобы часто называют россиян в последнее время именно «орками», а Галкин, как известно, выступает против России.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press