Новости шоу-бизнеса: когда Пугачева уедет из России, почему Данилко прозвал Соловьева Кастрюлей, Садальский показал невесту

Когда Пугачева снова покинет Россию

Алла Пугачева только вернулась в Россию, а люди уже строят догадки, когда она опять уедет из страны. Блогер Рустам Солнцев уверен, что это произойдет стопроцентно, и тогда, когда она «закончит свои дела с имуществом». То есть убежден, что Примадонна хочет эмигрировать к мужу Максиму Галкину.

Данилко называет Соловьева Кастрюлей

Музыкант Андрей Данилко в YouTube-шоу рассказал, что дал журналисту Владимиру Соловьеву прозвище Кастрюля. И объяснил, почему: «Мы в детстве привязывали кастрюлю к велосипеду, и она тарахтела. Вот это ассоциация с Соловьевым».

Галкин сравнил россиян с орками

Максим Галкин выступил в Новой Зеландии, где у него поинтересовались, будет ли он заглянуть в гости к хоббитам. На что тот ответил: «К всадникам Рохана», намекнув, что те сражались с орками. Русофобы часто называют россиян в последнее время именно «орками», а Галкин, как известно, выступает против России.