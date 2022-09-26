Новости шоу-бизнеса: Калныньш молча покинул спектакль Хаматовой, Пугачева повеселилась с Николаевым, Димаш выпустил самый дорогой клип

Калныньш молча покинул спектакль с Хаматовой

Советский и латышский актер Ивар Калныньш посетил выступление Чулпан Хаматовой в Прибалтике. Это тот самый спектакль, после которого зрители не аплодируют. Молча покинул спектакль и Калныньш. А на Хаматову пришел посмотреть, чтобы донести до нее, что не говорил ничего плохого о ней.

Пугачева повеселилась на фоне происходящего

Алла Пугачева не собирается унывать. На фоне происходящего звезда показала, чем на самом деле занимается. Она повеселилась в гостях у Игоря Николаева, правда, нарядившись во все черное.