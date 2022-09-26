Новости шоу-бизнеса: Калныньш молча покинул спектакль Хаматовой, Пугачева повеселилась с Николаевым, Димаш выпустил самый дорогой клип

Калныньш молча покинул спектакль с Хаматовой
Советский и латышский актер Ивар Калныньш посетил выступление Чулпан Хаматовой в Прибалтике. Это тот самый спектакль, после которого зрители не аплодируют. Молча покинул спектакль и Калныньш. А на Хаматову пришел посмотреть, чтобы донести до нее, что не говорил ничего плохого о ней.
Пугачева повеселилась на фоне происходящего
Алла Пугачева не собирается унывать. На фоне происходящего звезда показала, чем на самом деле занимается. Она повеселилась в гостях у Игоря Николаева, правда, нарядившись во все черное.
Алла Пугачева повеселилась в гостях. Фото: соцсети
Димаш выпустил самый дорогой клип в истории шоу-бизнеса
Три года жизни и более 7 млн долларов потребовалось на то, чтобы получился самый дорогой клип в истории шоу-бизнеса. И постарался Димаш Кудайберген. Артист, покоривший своим фантастическим голосом Азию, Европу и даже Америку, представил на суд публики видеоклип на песню The Story of One Sky.
Повалий стала неузнаваемой
Таисия Повалий удивила поклонников своей внешностью. Она сделала неудачный укол красоты — ей попытались исправить носогубную складку, однако результат получился непредсказуемым — певица стала неузнаваемой.
Таисия Повалий. Кадр из программы «Ты не поверишь!». Фото: НТВ