Новости шоу-бизнеса: какую пенсию получает Пугачева, когда выйдет новый сезон «Сватов», Ефремов засобирался на свободу

Юрия Шатунова кремировали, Михаил Ефремов засобирался на свободу, Александр Розенбаум высказался об Андрее Макаревиче — эти и другие заметные события прошедшего дня, 26 июня, в нашем дайджесте новостей.

Ефремов собирается на свободу

Михаил Ефремов угодил за решетку в 2020 году. Актер учинил смертельное ДТП, сев за руль пьяным. Сейчас он намерен выйти на свободу досрочно. Адвокат звезды Владимир Васильев уточнил: его подопечный может выйти на свободу уже в этом августе, потому что отсидел почти четверть срока. То есть имеет полное право подать заявление с просьбой о замене тюремного срока на принудительные работы.

Шатунова кремировали

Второй день прощания с певцом Юрой Шатуновым состоялся в понедельник, 27 июня, на Троекуровском кладбище. На нем присутствовали только самые близкие и родные, прилетела вдова Светлана и дети — сын Дэннис и дочь Эстелла. По окончании церемонии тело артиста кремировали. Часть праха будет захоронена в Москве, часть — в Баварии.