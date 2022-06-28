Новости шоу-бизнеса: какую пенсию получает Пугачева, когда выйдет новый сезон «Сватов», Ефремов засобирался на свободу

Главные события 27 июня — в обзоре Teleprogramma.pro.

Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

Юрия Шатунова кремировали, Михаил Ефремов засобирался на свободу, Александр Розенбаум высказался об Андрее Макаревиче — эти и другие заметные события прошедшего дня, 26 июня, в нашем дайджесте новостей.

Ефремов собирается на свободу

Михаил Ефремов угодил за решетку в 2020 году. Актер учинил смертельное ДТП, сев за руль пьяным. Сейчас он намерен выйти на свободу досрочно. Адвокат звезды Владимир Васильев уточнил: его подопечный может выйти на свободу уже в этом августе, потому что отсидел почти четверть срока. То есть имеет полное право подать заявление с просьбой о замене тюремного срока на принудительные работы.

Шатунова кремировали

Второй день прощания с певцом Юрой Шатуновым состоялся в понедельник, 27 июня, на Троекуровском кладбище. На нем присутствовали только самые близкие и родные, прилетела вдова Светлана и дети — сын Дэннис и дочь Эстелла. По окончании церемонии тело артиста кремировали. Часть праха будет захоронена в Москве, часть — в Баварии.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Розенбаум высказался о Макаревиче

Андрей Макаревич и Александр Розенбаум дружат много лет. Сейчас оба они занимают разные стороны относительно происходящего на Украине. Макаревич сбежал в Израиль и не раз позволил себе оскорбить страну и россиян. На это Розенбаум заявил, что так бы не сделал. Но предателем его не считает.

Размер пенсии Пугачевой

Лолита Милявская проболталась о размере пенсии Аллы Пугачевой. Обсуждая свою, артистка сравнила ее с выплатой Примадонны. Оказалось, что женщина, которая поет, получает 46 тысяч рублей с учетом надбавки за звание народной.

«Сваты-8» начнут снимать в этом году

Долгожданное продолжение комедийного сериала «Сваты» обещают выпустить на экраны в следующем году, это будет уже восьмой сезон по счету. К его съемкам приступят в конце текущего года. Эти новости сообщил кинокритик Николай Горбашев.

«Сваты». Кадр из сериала

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