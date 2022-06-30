Новости шоу-бизнеса: какую пенсию получает Борис Моисеев, Вадим Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, дочь Этери Тутберидзе вышла замуж

За кого вышла замуж единственная дочка Этери Тутберидзе, сколько пенсии получает Борис Моисеев, где живет сейчас Светлана Лобода - об этом и не только читайте далее.
Какая пенсия у Моисеева
Борис Моисеев перенес два инсульта и теперь с трудом передвигается. Артист давно живет в заточении, не выходит в свет и не дает интервью. А вот его директор проговорился, что у артиста неплохая пенсия, грех жаловаться, если учесть, сколько получает среднестатистический россиянин. Ежемесячно от Пенсионного фонда ему приходит выплата в размере 85 тысяч рублей.
Галыгин станет ведущим на Первом канале
Вадим Галыгин некогда был резидентом Comedy Club, затем много снимался в рекламе и пробовал себя в других проектах. Вскоре состоится его появление в эфире Первого канала. Комик объявил, что стал ведущим шоу. Правда, какого именно, не раскрыл.
Вадим Галыгин. Фото: Global Look Press
Где живет сбежавшая из России Лобода
Светлана Лобода сбежала из страны на фоне февральских событий. На Родине ее особо не ждут, поскольку считают предательницей за то, что зарабатывала в России. Поэтому сейчас экс-солистка «ВИА Гры» «скитается» между двумя странами – Арабскими Эмиратами и Кипром.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
Когда Пугачева вернется в Россию
Подруга Аллы Пугачевой, ведущая Кира Прошутинская, раскрыла планы Аллы Пугачевой по возвращению в Россию. Артистка собирается назад, как и обещала, к сентябрю. А вот вернется ли Галкин – уже другая история.
Дочь Тутберидзе вышла замуж
Единственная дочка легендарного коуча Этери Тутберидзе Диана Дэвис, как сообщают многочисленные СМИ, вышла замуж. Избранником 19-летней фигуристки стал ее партнер по танцам, сын звезды «Моей прекрасной няни» Бориса Смолкина, 23-летний Глеб.
Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото: соцсети