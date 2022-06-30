Новости шоу-бизнеса: какую пенсию получает Борис Моисеев, Вадим Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, дочь Этери Тутберидзе вышла замуж

За кого вышла замуж единственная дочка Этери Тутберидзе, сколько пенсии получает Борис Моисеев, где живет сейчас Светлана Лобода - об этом и не только читайте далее.

Какая пенсия у Моисеева

Борис Моисеев перенес два инсульта и теперь с трудом передвигается. Артист давно живет в заточении, не выходит в свет и не дает интервью. А вот его директор проговорился, что у артиста неплохая пенсия, грех жаловаться, если учесть, сколько получает среднестатистический россиянин. Ежемесячно от Пенсионного фонда ему приходит выплата в размере 85 тысяч рублей.

Галыгин станет ведущим на Первом канале

Вадим Галыгин некогда был резидентом Comedy Club, затем много снимался в рекламе и пробовал себя в других проектах. Вскоре состоится его появление в эфире Первого канала. Комик объявил, что стал ведущим шоу. Правда, какого именно, не раскрыл.