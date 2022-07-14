Новости шоу-бизнеса: как выглядит сын Сергея Бодрова, почему Линдеманн оскорбил Лободу, где Галкина поймали на свидании с мужчиной

Максим Галкин вновь попал на первые полосы желтой прессы - артиста заметили в ресторане с мужчиной. Подробнее об этом и не только - далее.

Галкина поймали в ресторане на свидании с мужчиной

Максим Галкин не успел обжиться в Латвии, как уже стал героем желтой прессы. Шоумена поймали в одном из рижских ресторанов с женственным юношей. Одна из Интернет-пользовательниц написала, что они мило беседовали, и все это походило на свидание.

Актер Белый уволился из МХТ и покинул Россию

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России. Сам театр заявлений не делал, информация появилась в соцсетях журнала «Театр». На сайте МХТ им. Чехова уже обозначено, что с сентября роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова «Сережа», которую исполнял Белый, будет играть Константин Хабенский.