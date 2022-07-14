Новости шоу-бизнеса: как выглядит сын Сергея Бодрова, почему Линдеманн оскорбил Лободу, где Галкина поймали на свидании с мужчиной

Максим Галкин вновь попал на первые полосы желтой прессы - артиста заметили в ресторане с мужчиной. Подробнее об этом и не только - далее.
Галкина поймали в ресторане на свидании с мужчиной
Максим Галкин не успел обжиться в Латвии, как уже стал героем желтой прессы. Шоумена поймали в одном из рижских ресторанов с женственным юношей. Одна из Интернет-пользовательниц написала, что они мило беседовали, и все это походило на свидание.
Актер Белый уволился из МХТ и покинул Россию
Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России. Сам театр заявлений не делал, информация появилась в соцсетях журнала «Театр». На сайте МХТ им. Чехова уже обозначено, что с сентября роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова «Сережа», которую исполнял Белый, будет играть Константин Хабенский.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
На Галкина завели уголовное дело
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков поведал, что на Максима Галкина заведено уголовное дело. По сообщению слуги народа, в Турции 28 июля, где даст концерт муж Пугачевой, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Как отметил Худяков, уголовное дело завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причиной стали ложные высказывания юмориста в отношении российской армии.
Как выглядит сын Сергея Бодрова
Поклонники покойного Сергея Бодрова удивились, увидев его повзрослевшего сына Сашу. По мнению людей, юноша невероятно похож на своего прославленного отца, стал просто его копией. Наследнику уже 20 лет, и от папы он унаследовал тягу к творчеству - занимается музыкой.
Сын Сергея Бодрова. Фото: соцсети
Линдеманн оскорбил Лободу
Тилль Линдеманн, которому приписывали роман с Лободой и отцовство ее младшей дочки, оказался совершенно случайным фигурантом этой истории. Выяснилось, что немец за деньги согласился изображать бойфренда украинки, за что ему ежемесячно причиталось по 150 тыс долларов. Но сам солист Rammstein, как выяснилось, не очень понимал, что именно исполняет.
«Музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой», - цитирует артиста продюсер Кирилл Чибисов.
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн. Фото: Евгения Гусева / КП