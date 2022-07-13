Новости шоу-бизнеса: как у Галкина отберут замок, сколько Лобода платила Линдеманну за «роман», что стало с телом Нарцисса в Камеруне

Пока Максим Галкин с семьей отдыхает в Латвии, стало известно, как он может лишиться своего знаменитого замка в России. Тем временем, озвучена сумма, которую Светлана Лобода платила Тиллю Линдеманну за выдуманный роман.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 12 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Как у Галкина смогут отобрать замок
Как только Максим Галкин с семьей уехал из России, судьба его замка в деревне Грязь начала беспокоить многих. Так, например, продюсер Сергей Лавров считает, что недвижимость у шоумена можно отобрать.
Замок Галкина в деревне Грязь. Фото: соцсети
«Я никогда не был сторонником эмоциональных вещей и никогда им не буду. Для этого у нас есть умы в лице чиновников. В этом случае надо поступать согласно законам РФ. Для этого законы и придуманы», — пояснил продюсер «Пятому каналу».
Сколько стоил «роман» Лободы с Линдеманном
Как только Светлана Лобола родила вторую дочь Тильду, тут же поползли слухи о том, что ее отец – немецкий рокер Тилль Линдеманн. Накануне выяснилось, украинская артистка попросту приплачивала музыканту за то, чтобы он улыбался и молчал. А отцом девочки на самом деле является украинский олигарх, который так и не развелся с женой ради Лободы.
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн. Фото: Евгения Гусева / КП.
Продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что легенду сочинила продюсер Нателла Крапивина. По договору Тиллю Линдеманну платили по 150 тысяч долларов просто за то, что тот светился рядом с Лободой, порождая тем самым слухи.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Шахназаров отправил Собчак в 90-е
Публицист Михаил Шахназаров не упускает возможности пройтись по деятельности Ксении Собчак. На этот раз он отметил, что место популярной блондинки – в 90-х, где она бы торговала на рынке разносолами и мясом.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
«Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — заметил Шахназаров.
Что стало с телом Нарцисса в Камеруне
Пьер Нарцисс умер 21 июня в Москве во время операции на почке. У 45-летнего артиста не выдержало сердце. Прощание с певцом переносили несколько раз, а в начале июля его наконец-то отправили в Камерун, где хотели похоронить в семейном склепе. Накануне стало известно, что тело «шоколадного зайца» предадут земле только 23 июля.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press
«Я тело Нарцисса забальзамировала как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю - говорит Калачева Teleprogramma.pro. - Но родственники ведут себя очень странно, по-детски», - заявила его экс-жена Виктория Калачева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.