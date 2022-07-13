Новости шоу-бизнеса: как у Галкина отберут замок, сколько Лобода платила Линдеманну за «роман», что стало с телом Нарцисса в Камеруне

Пока Максим Галкин с семьей отдыхает в Латвии, стало известно, как он может лишиться своего знаменитого замка в России. Тем временем, озвучена сумма, которую Светлана Лобода платила Тиллю Линдеманну за выдуманный роман.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 12 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Как у Галкина смогут отобрать замок

Как только Максим Галкин с семьей уехал из России, судьба его замка в деревне Грязь начала беспокоить многих. Так, например, продюсер Сергей Лавров считает, что недвижимость у шоумена можно отобрать.