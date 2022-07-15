Новости шоу-бизнеса: к могиле Шатунова запретили приближаться, необычные способности Пугачевой, Белый уехал из России

Из-за нарушения общественного порядка на Троекуровском кладбище к могиле Юрия Шатунова запретили приближаться. Тем временем стало известно, что Алла Пугачева обладает необычными способностями.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 14 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

К могиле Шатунова запретили приближаться

На Троекуровском кладбище, где похоронен Юрий Шатунов, недавно начались беспорядки. Фанаты артиста бросались на крест с фотографией исполнителя, из-за чего руководству погоста пришлось поставить охрану и ограничить доступ к могиле.