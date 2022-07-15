Новости шоу-бизнеса: к могиле Шатунова запретили приближаться, необычные способности Пугачевой, Белый уехал из России

Из-за нарушения общественного порядка на Троекуровском кладбище к могиле Юрия Шатунова запретили приближаться. Тем временем стало известно, что Алла Пугачева обладает необычными способностями.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 14 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
К могиле Шатунова запретили приближаться
На Троекуровском кладбище, где похоронен Юрий Шатунов, недавно начались беспорядки. Фанаты артиста бросались на крест с фотографией исполнителя, из-за чего руководству погоста пришлось поставить охрану и ограничить доступ к могиле.
«Подойти можно. Не максимально близко, но со стороны можно будет посмотреть», — рассказал источник изданию «МК».
Необычные способности Пугачевой
Алла Пугачева, как выяснилось, умеет заговаривать «ячмень». Об этом поведала ее подруга Кира Прошутинская, которая испытала способности Примадонны на себе.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
«Она «плюнула» в мой глаз, сложила свои пальцы в выразительный кукиш и что-то бормотала при этом. Ну, напрочь не помню что», — пишет Прошутинская, которую цитирует MK.ru.
Михайлов получил долгожданную награду
Стас Михайлов стал Народным артистом России. Долгожданную награду он получил накануне, о чем поспешил сообщить фанатам в своей соцсети.
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
«Для меня это большая честь! Спасибо всем, кто на протяжении всей моей жизни находится со мной рядом, поддерживает и верит в меня», - написал Михайлов.
Белый уехал из России
Актер Анатолий Белый уволился из МХТ им.Чехова после 20 лет службы. Чтобы не подставлять коллектив, он доиграл сезон и поспешил за границу. Куда именно – не сообщил.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — поведал актер в соцсетях.
Сын Высоцкого конфликтует с Влади
Владимир Высоцкий встретил свою последнюю любовь Марину Влади за 10 лет до смерти. Его сын Никита так и не смог найти общий язык с возлюбленной отца. Кроме того, его оскорбила книга «Владимир, или Прерванный полет», которую написала Марина после смерти музыканта.
Владимир Высоцкий. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Да, у нас с ней конфликт. Миры очень уж разные… В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди… Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно», - заявил Никита Высоцкий.