Новости шоу-бизнеса: где живут Пугачева и Галкин в Юрмале, Кушанашвили высказался о таланте Шатунова, Симоньян показала подросших детей

Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Накануне выяснилось, что приехавшие в Юрмалу Алла Пугачева и Максим Галкин не изменили своим принципам и вновь остановились на любимой вилле с бассейном и концертным залом. Тем временем Отар Кушанашвили заявил, что Юрий Шатунов не умел петь. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 июля, — в обзоре Teleprogramma.pro

Где остановились Пугачева и Галкин в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин недавно приехали в Юрмалу. Как и в предыдущие годы, они остановились на роскошной вилле «Марта», которая находится на второй линии, по соседству с домом Лаймы Вайкуле.

Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытые теннисный корт и бассейн, а точнее, целый спа-комплекс и даже свой концертный зал. Аренда, по некоторым данным, обходится звездной семье в 100 тысяч евро (порядка шести миллионов рублей) ежемесячно.

Кушанашвили — о таланте Шатунова

Журналист Отар Кушанашвили накануне заявил, что покойный Юрий Шатунов не умел петь.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

«Шатунов не про умение петь, он про то, чтобы показать, что душа и сердце превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», — пришел к выводу Отар Кушанашвили.

Последний разговор Шатунова с директором

Тем временем стало известно о последнем разговоре Юрия Шатунова с автором песен и создателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым.

Накануне очередного концерта Шатунов пожаловался Кузнецову на пошатнувшееся здоровье, указывая на проблемы с горлом, но при этом певец даже мысли не допустил отменить выступление. 

Симоньян показала подросших дочек от Кеосаяна

Маргарита Симоньян — многодетная мама. Режиссеру Тиграну Кеосаяну она родила двух дочек и сына. Накануне журналист поделилась трогательными кадрами из детской комнаты в своей соцсети.

Какую пенсию получает Якубович

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович стал пенсионером много лет назад. На днях он признался, что пенсию не тратит — откладывает в кубышку.

Леонид Якубович. Фото: Global Look Press

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — отметил шоумен.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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