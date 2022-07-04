Новости шоу-бизнеса: где живут Пугачева и Галкин в Юрмале, Кушанашвили высказался о таланте Шатунова, Симоньян показала подросших детей

Накануне выяснилось, что приехавшие в Юрмалу Алла Пугачева и Максим Галкин не изменили своим принципам и вновь остановились на любимой вилле с бассейном и концертным залом. Тем временем Отар Кушанашвили заявил, что Юрий Шатунов не умел петь. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 июля, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Где остановились Пугачева и Галкин в Юрмале
Алла Пугачева и Максим Галкин недавно приехали в Юрмалу. Как и в предыдущие годы, они остановились на роскошной вилле «Марта», которая находится на второй линии, по соседству с домом Лаймы Вайкуле.
Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытые теннисный корт и бассейн, а точнее, целый спа-комплекс и даже свой концертный зал. Аренда, по некоторым данным, обходится звездной семье в 100 тысяч евро (порядка шести миллионов рублей) ежемесячно.
Кушанашвили — о таланте Шатунова
Журналист Отар Кушанашвили накануне заявил, что покойный Юрий Шатунов не умел петь.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
«Шатунов не про умение петь, он про то, чтобы показать, что душа и сердце превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», — пришел к выводу Отар Кушанашвили.
Последний разговор Шатунова с директором
Тем временем стало известно о последнем разговоре Юрия Шатунова с автором песен и создателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым.
Накануне очередного концерта Шатунов пожаловался Кузнецову на пошатнувшееся здоровье, указывая на проблемы с горлом, но при этом певец даже мысли не допустил отменить выступление.
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Какую пенсию получает Якубович
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Леонид Якубович. Фото: Global Look Press
«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — отметил шоумен.
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