Новости шоу-бизнеса: где живут Пугачева и Галкин в Юрмале, Кушанашвили высказался о таланте Шатунова, Симоньян показала подросших детей

Накануне выяснилось, что приехавшие в Юрмалу Алла Пугачева и Максим Галкин не изменили своим принципам и вновь остановились на любимой вилле с бассейном и концертным залом. Тем временем Отар Кушанашвили заявил, что Юрий Шатунов не умел петь. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 июля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Где остановились Пугачева и Галкин в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин недавно приехали в Юрмалу. Как и в предыдущие годы, они остановились на роскошной вилле «Марта», которая находится на второй линии, по соседству с домом Лаймы Вайкуле.