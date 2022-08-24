Новости шоу-бизнеса: Галкина застукали с блондинкой, бывший Бородиной снова женится, Харламов строит новый бизнес в Екатеринбурге

Накануне Максима Галкина, гастролирующего по Европе, застукали в обществе пышнотелой блондинки. Тем временем бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров собрался жениться в третий раз. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 23 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Галкин в обществе блондинки
Пока Алла Пугачева находится в Латвии, Максим Галкин гастролирует по Европе. Из Финляндии он отправился в Польшу, где его и заметили в обществе пышнотелой блондинки.
Максим Галкин. Фото: телеграм-канал "Не Малахов"
Кадр из ресторана разлетелся по Сети, однако, узнать, с кем юморист ужинает, не представляется возможным. Дама в белом сидела к камере спиной.
Омаров женится в третий раз
Тем временем бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров надумал жениться в третий раз. Избраннице бизнесмена – голубоглазой блондинке всего 20 лет. Теперь он решил отвезти ее на свою родину, в Дагестан, чтобы доказать серьезность своих намерений.
Курбан Омаров и его избранница. Фото: соцсети
Харламов открывает бизнес в Екатеринбурге
Гарик Харламов решил расширить географию своего бизнеса по продаже хот-догов. Шоумен открывает ресторан быстрого питания в Екатеринбурге. Там уже идет набор персонала в новое заведение. К слову, повару Гарик решил платить 30 тысяч рублей, а старшему повару – 50-55.
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Имя новой солистки «Ленинграда»
Анастасия Волочкова рассекретила имя новой солистки группы «Ленинград». По ее словам, это будет певица Яна Ясс. Она выйдет на сцену вместе с Сергеем Шнуровым уже 10 сентября в «Лужниках».
Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press