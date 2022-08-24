Новости шоу-бизнеса: Галкина застукали с блондинкой, бывший Бородиной снова женится, Харламов строит новый бизнес в Екатеринбурге

Накануне Максима Галкина, гастролирующего по Европе, застукали в обществе пышнотелой блондинки. Тем временем бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров собрался жениться в третий раз. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 23 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Галкин в обществе блондинки

Пока Алла Пугачева находится в Латвии, Максим Галкин гастролирует по Европе. Из Финляндии он отправился в Польшу, где его и заметили в обществе пышнотелой блондинки.