Новости шоу-бизнеса: Галкин уехал в Австралию, Ротару назвали «ненастоящей украинкой», что будет с Малаховым

Пока Алла Пугачева наводит «порядки» в России, Максим Галкин гуляет по садам в Австралии. Тем временем стало известно, что Софию Ротару назвали «ненастоящей украинкой». Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 30 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Галкин уехал в Австралию
На днях Алла Пугачева прилетела в Россию, а Максим Галкин направился в Австралию. Там у шоумена состоятся концерты в Сиднее и Мельбурне. В своей соцсети он восхитился австралийской зимой, гуляя по ботаническому саду.
Ротару назвали «ненастоящей украинкой»
Ведущий политического шоу «Место встречи» Андрей Норкин напомнил о национальности Софии Ротару. По его словам, певица является не украинкой, а молдаванкой.
София Ротару. Фото: Global Look Press
Что будет с Андреем Малаховым
На днях канал «Россия 1» готовился к съемкам программы Андрея Малахова. Но перед самым стартом все отменили. Связано это с тем, что новая программа ведущего «Малахов» не появится в сетке вещания на будущей неделе. Проект буду снимать, но чуть позже.
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Принц Гарри отказался от отца
Ради Меган Маркл принц Гарри отказался от отца, принца Чарльза. Об этом рассказала Меган Маркл в новом интервью.
«Гарри сказал мне: «Я потерял отца в этом процессе». Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — рассказала Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press