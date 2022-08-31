Новости шоу-бизнеса: Галкин уехал в Австралию, Ротару назвали «ненастоящей украинкой», что будет с Малаховым

Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press
 

Пока Алла Пугачева наводит «порядки» в России, Максим Галкин гуляет по садам в Австралии. Тем временем стало известно, что Софию Ротару назвали «ненастоящей украинкой». Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 30 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Галкин уехал в Австралию

На днях Алла Пугачева прилетела в Россию, а Максим Галкин направился в Австралию. Там у шоумена состоятся концерты в Сиднее и Мельбурне. В своей соцсети он восхитился австралийской зимой, гуляя по ботаническому саду.

Ротару назвали «ненастоящей украинкой»

Ведущий политического шоу «Место встречи» Андрей Норкин напомнил о национальности Софии Ротару. По его словам, певица является не украинкой, а молдаванкой.

София Ротару. Фото: Global Look Press

Что будет с Андреем Малаховым

На днях канал «Россия 1» готовился к съемкам программы Андрея Малахова. Но перед самым стартом все отменили. Связано это с тем, что новая программа ведущего «Малахов» не появится в сетке вещания на будущей неделе. Проект буду снимать, но чуть позже.

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Принц Гарри отказался от отца

Ради Меган Маркл принц Гарри отказался от отца, принца Чарльза. Об этом рассказала Меган Маркл в новом интервью.

«Гарри сказал мне: «Я потерял отца в этом процессе». Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение», — рассказала Маркл.

 

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

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