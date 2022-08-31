Новости шоу-бизнеса: Галкин уехал в Австралию, Ротару назвали «ненастоящей украинкой», что будет с Малаховым

Пока Алла Пугачева наводит «порядки» в России, Максим Галкин гуляет по садам в Австралии. Тем временем стало известно, что Софию Ротару назвали «ненастоящей украинкой». Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 30 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Галкин уехал в Австралию

На днях Алла Пугачева прилетела в Россию, а Максим Галкин направился в Австралию. Там у шоумена состоятся концерты в Сиднее и Мельбурне. В своей соцсети он восхитился австралийской зимой, гуляя по ботаническому саду.