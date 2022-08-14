Новости шоу-бизнеса: Галкин пригрозил расправой, Собчак отдыхает на широкую ногу, Ротару может лишиться недвижимости

Максим Галкин колесит с гастролями по Прибалтике, но о своей недвижимости в России не забывает. Накануне шоумен сделал заявление.

Тем временем, стало известно, что София Ротару может остаться практически без ничего. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 13 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Галкин пригрозил расправой

Накануне гастролирующий по Прибалтике Максим Галкин пригрозил расправой тем, кто посягнет на его замок в деревне Грязь. Юморист заявил, что в случае чего, он так просто не сдастся, а выльет на них горящее масло.