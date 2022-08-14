Новости шоу-бизнеса: Галкин пригрозил расправой, Собчак отдыхает на широкую ногу, Ротару может лишиться недвижимости

Максим Галкин колесит с гастролями по Прибалтике, но о своей недвижимости в России не забывает. Накануне шоумен сделал заявление.
Тем временем, стало известно, что София Ротару может остаться практически без ничего. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 13 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Галкин пригрозил расправой
Накануне гастролирующий по Прибалтике Максим Галкин пригрозил расправой тем, кто посягнет на его замок в деревне Грязь. Юморист заявил, что в случае чего, он так просто не сдастся, а выльет на них горящее масло.
Замок Галкина в деревне Грязь. Фото: соцсети
Ротару может лишиться недвижимости
В продолжение темы недвижимости. София Ротару может лишиться своей собственности в Крыму. На кону отель, который украинская артистка выставила на продажу за 50 млн рублей. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.
Собчак отдыхает на широкую ногу
Ксения Собчак проводит отпуск в Париже. Вместе с сыном Платоном она поселилась в отеле, который когда-то был дворцом. Наполеон III построил его для своей супруги Евгении. Цена проживания в таком элитном месте – 300 тысяч рублей в сутки.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Один скромный букетик за концерт
Тем временем, Галкин дал концерт в латвийском селе Роя, где всего проживают чуть более двух тысяч зрителей. Со сцены юморист, которого в России засыпали цветами после выступлений, убежал всего с одним скромным букетиком.
Ургант презентовал новый проект
Иван Ургант презентовал новый проект. Шоумен неожиданно увлекся IT. Артист предлагает пользователям принять участие в онлайн-семинаре по IT, на котором появится и он сам.
Иван Ургант. Фото: Global Look Press