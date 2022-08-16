Новости шоу-бизнеса: Галкин оскорбил Долину и Бабкину, Кошмал призвала не слушать российскую музыку, мать Королевой считает зятя говном

Какие события стали центральными 15 августа для читателей сайта.
Тарзан и Наташа Королева

Тарзан и Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина рассказала про бывшего мужа

Ксения Бородина год назад развелась с Курбаном Омаровым, но по сей день нет-нет да и упомянет о нем в своих соцсетях. Сейчас звезда призналась, что у нее хорошо получается избаловывать мужчин.

Галкин оскорбил Долину и Бабкину

В Латвии Максим Галкин продолжает выступать и зарабатывать на жизнь шутками. Иногда его юмор переходит все границы, так получилось и сейчас. Артист оскорбил Надежду Бабкину и Ларису Долину. Галкин заявил, что артистки, которые, в отличие от него, остались в России, получают только «крошки с барского стола».

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Мама Наташи Королевой считает зятя говном

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай, проживающая в Майами, на концерте Ирины Билык согласилась с заявлением, что ее зять, актер Сергей Глушко, или Тарзан, — говно. Дело было на сцене, куда мама Люда была вызвана соотечественницей, активно ей кивала и довольно смеялась.

Макс Покровский назвал коллег дурачками

Певец Максим Покровский покинул страну и обосновался с семьей в Нью-Йорке. Там артист активно поддерживает сине-желтых, выходя на митинги с флагами. В новом интервью программе «Гроши» он назвал коллег из России, которые, в пику ему, поддерживают свою страну, дурачками.

Кошмал обрушилась на российскую эстраду

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал в соцсетях объяснила своим подписчикам, почему не надо слушать российскую музыку. Она не хочет, чтобы певцы зарабатывали деньги на различных платформах.

Анна Кошмал. Кадр из сериала «Сваты»

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