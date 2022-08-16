Новости шоу-бизнеса: Галкин оскорбил Долину и Бабкину, Кошмал призвала не слушать российскую музыку, мать Королевой считает зятя говном

Ксения Бородина рассказала про бывшего мужа

Ксения Бородина год назад развелась с Курбаном Омаровым, но по сей день нет-нет да и упомянет о нем в своих соцсетях. Сейчас звезда призналась, что у нее хорошо получается избаловывать мужчин.

Галкин оскорбил Долину и Бабкину

В Латвии Максим Галкин продолжает выступать и зарабатывать на жизнь шутками. Иногда его юмор переходит все границы, так получилось и сейчас. Артист оскорбил Надежду Бабкину и Ларису Долину. Галкин заявил, что артистки, которые, в отличие от него, остались в России, получают только «крошки с барского стола».