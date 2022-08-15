Новости шоу-бизнеса: Галкин назвал россиян рабами, Садальский унизил Михалкова, какие перспективы у Белого на чужбине

Накануне Максим Галкин высказал то, что долго держал в себе. Тем временем Стас Садальский не скупился на определения, рассказывая о Никите Михалкове. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 14 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Галкин высказался о россиянах

Максим Галкин накануне выступил с концертом в латвийском селе Роя. Он заявил, что собирается вернуться в Россию, при этом своих соотечественников назвал безвольными рабами.