Новости шоу-бизнеса: Галкин назвал россиян рабами, Садальский унизил Михалкова, какие перспективы у Белого на чужбине

Накануне Максим Галкин высказал то, что долго держал в себе. Тем временем Стас Садальский не скупился на определения, рассказывая о Никите Михалкове. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 14 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Галкин высказался о россиянах
Максим Галкин накануне выступил с концертом в латвийском селе Роя. Он заявил, что собирается вернуться в Россию, при этом своих соотечественников назвал безвольными рабами.
Экс-депутат Худяков обратился к Галкину
Тем временем экс-депутат Госдумы Роман Худяков обратился к Галкину после его слов о возвращении в Россию. Бывший парламентарий заявил, что юмористу не стоит этого делать.
«Галкину не стоит даже помышлять о России!» — сказал как отрезал Худяков в своем телеграме.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
Садальский назвал Михалкова приспособленцем
Стас Садальский назвал Никиту Михалкова приспособленцем. По мнению блогера, за последнее время режиссер не создал ничего, что могло бы быть достойным внимания.
«Отец был человеком-флюгером, и сын придерживается той же линии поведения — поворачиваться туда, куда дует ветер времени», — написал Садальский.
Стас Садальский. Фото: Global Look Press
Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье мамы
Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Фанаты пытаются узнать хоть какие-то новости о ее состоянии, задавая вопросы дочери актрисы Анне.
«Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная», — высказалась Анна в своем блоге.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Перспективы сбежавшего Белого
Анатолий Белый недавно решил сбежать из России. Выбор пал на Израиль, где у него живут родители и сестра. Только вот с работой у 50-летнего актера пока не все так гладко. Чтобы выйти на сцену местного театра, надо выучить иврит. А пока он надеется на гастроли с антрепризой на русском языке.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press