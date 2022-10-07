Новости шоу-бизнеса: Галкин* и Пугачева расстались, Тарасова экстренно госпитализирована, Орбакайте прервала молчание

События 6 октября в материалах сайта Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Пугачева уехала из-за дефицита

Журналист Михаил Шахназаров назвал причину, по которой уехала Алла Пугачева из страны. По мнению публициста, сейчас артистка и ее коллеги покидают родину на волне «колбасной эмиграции», то есть из-за пустых полок в магазине – многие бренды ушли с нашего рынка.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Орбакайте впервые за долгое время прервала молчание

Кристина Орбакайте прервала молчание, впервые за долгое время сделав заявление после отъезда Аллы Пугачевой из России. Она объявилась в Сети и сделала заявление. Причиной, побудившей Орбакайте прервать молчание, стал День учителя. Она показала своих любимых педагогов — преподавателей музыки и физики.

Кристина Орбакайте с дочкой и учительницей. Фото: соцсети звезды

Тарасова экстренно госпитализирована

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована 6 октября. Накануне вечером ей стало плохо. Но уже к вечеру она вернулась домой, сообщил Илья Авербух. Когда наставница чемпионов сможет вернуться в строй – сейчас стартовали съемки нового «Ледникового периода» - пока неизвестно.

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Галкин* и Пугачева расстались

Алла Пугачева забрала детей и уехала из страны, чтобы воссоединиться с мужем Максимом Галкиным*. Но шоумен весь поглощен работой и не торопится навстречу семье. Они с женой снова расстались – он уехал в Испанию, а она осталась в Израиле.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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