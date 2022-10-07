Новости шоу-бизнеса: Галкин* и Пугачева расстались, Тарасова экстренно госпитализирована, Орбакайте прервала молчание

Пугачева уехала из-за дефицита
Журналист Михаил Шахназаров назвал причину, по которой уехала Алла Пугачева из страны. По мнению публициста, сейчас артистка и ее коллеги покидают родину на волне «колбасной эмиграции», то есть из-за пустых полок в магазине – многие бренды ушли с нашего рынка.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Орбакайте впервые за долгое время прервала молчание
Кристина Орбакайте прервала молчание, впервые за долгое время сделав заявление после отъезда Аллы Пугачевой из России. Она объявилась в Сети и сделала заявление. Причиной, побудившей Орбакайте прервать молчание, стал День учителя. Она показала своих любимых педагогов — преподавателей музыки и физики.
Кристина Орбакайте с дочкой и учительницей. Фото: соцсети звезды
Тарасова экстренно госпитализирована
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована 6 октября. Накануне вечером ей стало плохо. Но уже к вечеру она вернулась домой, сообщил Илья Авербух. Когда наставница чемпионов сможет вернуться в строй – сейчас стартовали съемки нового «Ледникового периода» - пока неизвестно.
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press
Галкин* и Пугачева расстались
Алла Пугачева забрала детей и уехала из страны, чтобы воссоединиться с мужем Максимом Галкиным*. Но шоумен весь поглощен работой и не торопится навстречу семье. Они с женой снова расстались – он уехал в Испанию, а она осталась в Израиле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента