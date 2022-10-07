Новости шоу-бизнеса: Галкин* и Пугачева расстались, Тарасова экстренно госпитализирована, Орбакайте прервала молчание

Галкин* и Пугачева расстались

Алла Пугачева забрала детей и уехала из страны, чтобы воссоединиться с мужем Максимом Галкиным*. Но шоумен весь поглощен работой и не торопится навстречу семье. Они с женой снова расстались – он уехал в Испанию, а она осталась в Израиле.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента