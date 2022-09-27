Новости шоу-бизнеса: Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых, жена Малахова стала неузнаваемой, Высоцкая показала младшего сына Кончаловского

Пригожин сообщил, что зятя мобилизуют
Продюсер Иосиф Пригожин переживает за недавно родившую дочку. У нее, по всей вероятности, будет мобилизован муж, так как ему пришла повестка.
Жена Малахова стала неузнаваема
Жена Андрея Малахова, бизнесвумен Наталья Шкулева, стала неузнаваемой. Это заметили пользователи Интернета после того, как телеведущий вывел ее в свет. Что произошло с внешностью супруги Малахова, люди гадают до сих пор. Многие придерживаются мнения, что это – результат неудачной пластики.
Андрей Малахов с женой и друзьями. Фото: соцсети
Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых. VIP-проживание ей обеспечил экс-пасынок Бари Алибасов, сын пятого мужа актрисы Бари Алибасова. Он решил так поздравить ее с 84-летием и преподнес щедрый подарок. Его частный пансионат для пожилых располагается в Калининграде.
Экс-муж Макеевой показал сыновей
Бывший муж Анастасии Макеевой, актер Глеб Матвейчук счастлив во втором браке с актрисой Еленой Глазковой. Они воспитывают сына и дочку, которые растут не по дням, а по часам. И какими уже большими стали детки, звездный отец похвалился в своем микроблоге.
Высоцкая показала красавца-сына от Кончаловского
Актриса Юлия Высоцкая показала 19-летнего сына Петра от Андрея Кончаловского. Это самый младший из наследников режиссера, а брак с Высоцкой стал пятым для него.
Юлия Высоцкая с сыном Петром. Фото: соцсети