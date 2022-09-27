Новости шоу-бизнеса: Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых, жена Малахова стала неузнаваемой, Высоцкая показала младшего сына Кончаловского

Пригожин сообщил, что зятя мобилизуют

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за недавно родившую дочку. У нее, по всей вероятности, будет мобилизован муж, так как ему пришла повестка.

Жена Малахова стала неузнаваема

Жена Андрея Малахова, бизнесвумен Наталья Шкулева, стала неузнаваемой. Это заметили пользователи Интернета после того, как телеведущий вывел ее в свет. Что произошло с внешностью супруги Малахова, люди гадают до сих пор. Многие придерживаются мнения, что это – результат неудачной пластики.