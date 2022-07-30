Новости шоу-бизнеса: дружба Киркорова и Пугачевой закончилась, Пригожин оценил состояние Милохина, Шукшина прошлась по Молочникову

Мать Кузнецова озвучила гонорары Шатунова

Мать композитора «Ласкового мая» Сергея Кузнецова Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала о заработках Юрия Шатунова. «Шатунов за концерт зарабатывал минимум миллион рублей. За корпоратив брал от тысячи долларов. При этом ни он, ни Разин не поделились с моим сыном, который писал песни», - озвучила заработки звезды родительница. И обижена за то, что ее сына оставили ни с чем, хотя он написал все хиты для группы.

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Пугачева отдает свою пенсию поклоннице

Алла Пугачева не получает пенсию, а отдает ее своей поклоннице. Об этом рассказала директор Примадонны Елена Чупракова. Выплата звезды ежемесячно составляет 50 тысяч рублей – по российским меркам, о такой пенсии многие могут лишь мечтать.

Шукшина считает, что Молочников деградировал

Режиссер Александр Молочников попал в поле зрения Марии Шукшиной. Актриса прошлась по его таланту и считает, что сейчас он как режиссер деградировал. Вину за это она возложила на его наставника – Константина Богомолова.