Новости шоу-бизнеса: дружба Киркорова и Пугачевой закончилась, Пригожин оценил состояние Милохина, Шукшина прошлась по Молочникову

Киркоров и Пугачева перестали дружить
Журналист Владимир Соловьев заявил, что Филипп Киркоров потерял дружбу с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным. Они оказались по разные стороны баррикад и связь навсегда потеряна. Как отметил Соловьев, в ближайшее время Киркоров окажется в разных санкционных списках. Его начнут травить. Однако, как заметил телеведущий, поп-король сделал правильный выбор и достоин уважения.
Пригожин оценил положение Милохина
Даня Милохин оказался в Европе без работающих банковских карт. Он вынужден просить помощи у подписчиков в Сети. Продюсер Иосиф Пригожин оценил его бедственное положение: «Мы же не знаем, что у кого в голове. Вполне возможно, что у него нет денег. Молодой парень, будет знать. Красивый мальчик, я думаю, там где-нибудь подадут».
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
Мать Кузнецова озвучила гонорары Шатунова
Мать композитора «Ласкового мая» Сергея Кузнецова Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала о заработках Юрия Шатунова. «Шатунов за концерт зарабатывал минимум миллион рублей. За корпоратив брал от тысячи долларов. При этом ни он, ни Разин не поделились с моим сыном, который писал песни», - озвучила заработки звезды родительница. И обижена за то, что ее сына оставили ни с чем, хотя он написал все хиты для группы.
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Пугачева отдает свою пенсию поклоннице
Алла Пугачева не получает пенсию, а отдает ее своей поклоннице. Об этом рассказала директор Примадонны Елена Чупракова. Выплата звезды ежемесячно составляет 50 тысяч рублей – по российским меркам, о такой пенсии многие могут лишь мечтать.
Шукшина считает, что Молочников деградировал
Режиссер Александр Молочников попал в поле зрения Марии Шукшиной. Актриса прошлась по его таланту и считает, что сейчас он как режиссер деградировал. Вину за это она возложила на его наставника – Константина Богомолова.