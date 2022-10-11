Новости шоу-бизнеса: домработница Пугачевой раскрыла правду о двойняшках Гарри и Лизе, Собчак покинула Россию, Пегова сменила цвет волос

Почему Пугачева недостойна звания народной артистки
В Госдуме РФ объяснили, почему Алла Пугачева недостойна сегодня носить высокое звание народной артистки страны. По словам депутата Виталия Милонова, звезда одной фразой перечеркнула былые заслуги, когда объявила россиян рабами.
Собчак покинула страну
Ксения Собчак вместе с мамой Людмилой Нарусовой покинула страну, сообщили в прессе. Однако, тут же журналистка выступила с опровержением и показала, где находится. Она, действительно, не в России, а в Израиле, и снимает репортаж. Мамы рядом не оказалось.
Пегова сменила цвет волос
Актриса Ирина Пегова сменила цвет волос, отказавшись от блонда, в котором люди привыкли ее видеть на экране и подмостках. Теперь артистка – брюнетка. И по замечанию многих поклонников, ей очень идет этот оттенок и даже молодит.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Домработница раскрыла правду про двойняшек Пугачевой
Экс-домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, призналась, что ей страшно общаться с детьми Примадонны и Максима Галкина*, Лизой и Гарри. Дело в том, что ребята растут чуть ли не вундеркиндами и могут загнать любого взрослого в тупик своими рассуждениями.
Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева, укатив в Израиль в сентябре, сделала накануне заявление. Артистка показала себя на берегу моря и призналась, что счастлива. Сейчас она молится за тех поклонников, от которых получает поддержку, и поблагодарила их за верность.
Алла Пугачева. Скриншот: соцсети