Новости шоу-бизнеса: домработница Пугачевой раскрыла правду о двойняшках Гарри и Лизе, Собчак покинула Россию, Пегова сменила цвет волос

Почему Пугачева недостойна звания народной артистки

В Госдуме РФ объяснили, почему Алла Пугачева недостойна сегодня носить высокое звание народной артистки страны. По словам депутата Виталия Милонова, звезда одной фразой перечеркнула былые заслуги, когда объявила россиян рабами.

Собчак покинула страну

Ксения Собчак вместе с мамой Людмилой Нарусовой покинула страну, сообщили в прессе. Однако, тут же журналистка выступила с опровержением и показала, где находится. Она, действительно, не в России, а в Израиле, и снимает репортаж. Мамы рядом не оказалось.