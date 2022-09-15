Новости шоу-бизнеса: Долина опустила Бузову, Кушанашвили объяснил, почему избил Соловьева, Омаров тайно женился

Долина опустила Бузову
Лариса Долина отказалась петь дуэтом с Ольгой Бузовой. По мнению звезды, для таких коллабораций нужно искать артиста, у которого есть «хоть что-то, за что можно зацепиться».
Кушанашвили объяснил, за что избил Соловьева
Владимир Соловьев вышел в эфир с разбитым лицом. Все сразу принялись гадать, чьих рук это дело. Отар Кушанашвили сам рассказал, что они с коллегой подрались. А причина – вечное фанатское противостояние - «Спартак» или «ЦСКА».
Модель с русскими корнями стала «Мисс Бахрейн»
Модель Эвлин Абдулла-Халифа получила титул «Мисс Вселенная Бахрейн – 2022». Примечательно, что у первой красавицы королевства – русские корни: ее мама родом из России. В следующем году Эвлин будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная».
Эвлин Абдулла-Халифа. Фото: соцсети
Омаров женился?
Курбан Омаров, судя по всему, тайно женился на своей юной пассии Валерии. Блондинка написала в своем блоге: «Ты правда самый лучший муж». Недавно пара вернулась из Дагестана, где блогер знакомил красотку с родными.
Экс-жена Грачевского стала неузнаваемой
Бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, Анна, изумила всех своими изменениями во внешности. Она буквально стала неузнаваемой: сильно похудела, подстриглась и стала блондинкой, словно другой человек.
Анна Грачевская пришла в кинотеатр вместе с мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным. Фото: Борис Кудрявов / КП