Новости шоу-бизнеса: Долина опустила Бузову, Кушанашвили объяснил, почему избил Соловьева, Омаров тайно женился

Долина опустила Бузову

Лариса Долина отказалась петь дуэтом с Ольгой Бузовой. По мнению звезды, для таких коллабораций нужно искать артиста, у которого есть «хоть что-то, за что можно зацепиться».

Кушанашвили объяснил, за что избил Соловьева

Владимир Соловьев вышел в эфир с разбитым лицом. Все сразу принялись гадать, чьих рук это дело. Отар Кушанашвили сам рассказал, что они с коллегой подрались. А причина – вечное фанатское противостояние - «Спартак» или «ЦСКА».

Модель с русскими корнями стала «Мисс Бахрейн»

Модель Эвлин Абдулла-Халифа получила титул «Мисс Вселенная Бахрейн – 2022». Примечательно, что у первой красавицы королевства – русские корни: ее мама родом из России. В следующем году Эвлин будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная».