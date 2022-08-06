Новости шоу-бизнеса: дочь Машкова послала отца на четыре буквы, Пугачева купила барокамеру за три миллиона, Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Разин боялся приезда Шатунова в Москву
Композитор Сергей Кузнецов на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер Андрей Разин откровенно его обманывал. Он создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. И боялся, что Юрий Шатунов приедет в Москву из Оренбурга.
Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
Алла Пугачева во время пребывания в Израиле купила гипербарическую барокамеру стоимостью три миллиона рублей. Дорогостоящий медицинский аппарат она оформила в специализированном магазине и оплатила доставку в Кесарию.
Барокамера – это огромная капсула весом 200 килограммов, организм пациента в ней усваивает кислород в несколько раз быстрее, чем обычно.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Как родился хит «Белые розы»
Композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева вспомнил, как родилась главная песня группы - «Белые розы», в одночасье сделавшая коллектив ребят знаменитыми на весь Союз.
Накануне они с друзьями выпивали, а по дороге домой в голове у него возникла фраза. Наутро он сел за пианино и начал писать. За 15 минут была готова мелодия и текст для песни «Белые розы».
«Мы с Володей Марьиным записали фонограмму для «Белых роз». Юрка Шатунов приехал на студию в «Орбиту». Спел первый куплет. Я прослушал в наушниках, и мне понравилось», - рассказал музыкант.
Дочь Владимира Машкова послала отца на четыре буквы
Актриса Мария Машкова, единственная дочь российского актера Владимира Машкова, живет в Америке и не разделяет убеждений отца. Она выступает против России и ее действий. Регулярно наследница публикует в своем микроблоге скандальные заявления, очередное появилось накануне. В нем она недвусмысленно посылает папу на четыре буквы.
«Идите в ж…, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», — написала актриса.
Мария Машкова. Фото: Global Look Press