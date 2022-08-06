Новости шоу-бизнеса: дочь Машкова послала отца на четыре буквы, Пугачева купила барокамеру за три миллиона, Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Композитор Сергей Кузнецов на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер Андрей Разин откровенно его обманывал. Он создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. И боялся, что Юрий Шатунов приедет в Москву из Оренбурга.

Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

Алла Пугачева во время пребывания в Израиле купила гипербарическую барокамеру стоимостью три миллиона рублей. Дорогостоящий медицинский аппарат она оформила в специализированном магазине и оплатила доставку в Кесарию.

Барокамера – это огромная капсула весом 200 килограммов, организм пациента в ней усваивает кислород в несколько раз быстрее, чем обычно.