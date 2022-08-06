Новости шоу-бизнеса: дочь Машкова послала отца на четыре буквы, Пугачева купила барокамеру за три миллиона, Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Какие события 5 августа стали наиболее интересны читателям сайта Teleprogramma.pro.
Владимир Машков

Владимир Машков. Фото: Global Look Press

Разин боялся приезда Шатунова в Москву

Композитор Сергей Кузнецов на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер Андрей Разин откровенно его обманывал. Он создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. И боялся, что Юрий Шатунов приедет в Москву из Оренбурга.

Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

Алла Пугачева во время пребывания в Израиле купила гипербарическую барокамеру стоимостью три миллиона рублей. Дорогостоящий медицинский аппарат она оформила в специализированном магазине и оплатила доставку в Кесарию.

Барокамера – это огромная капсула весом 200 килограммов, организм пациента в ней усваивает кислород в несколько раз быстрее, чем обычно.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Как родился хит «Белые розы»

Композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева вспомнил, как родилась главная песня группы - «Белые розы», в одночасье сделавшая коллектив ребят знаменитыми на весь Союз.

Накануне они с друзьями выпивали, а по дороге домой в голове у него возникла фраза. Наутро он сел за пианино и начал писать. За 15 минут была готова мелодия и текст для песни «Белые розы».

«Мы с Володей Марьиным записали фонограмму для «Белых роз». Юрка Шатунов приехал на студию в «Орбиту». Спел первый куплет. Я прослушал в наушниках, и мне понравилось», - рассказал музыкант.

Дочь Владимира Машкова послала отца на четыре буквы

Актриса Мария Машкова, единственная дочь российского актера Владимира Машкова, живет в Америке и не разделяет убеждений отца. Она выступает против России и ее действий. Регулярно наследница публикует в своем микроблоге скандальные заявления, очередное появилось накануне. В нем она недвусмысленно посылает папу на четыре буквы.

«Идите в ж…, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», — написала актриса.

Мария Машкова. Фото: Global Look Press

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