Новости шоу-бизнеса: Добронравова в «Сватах» заменили, концерт Галкина прошел со скандалом, как живет Little Big в Америке

Разин заявил, что создал «Ласковый май»

На 40 дней со дня смерти Юры Шатунова Андрей Разин заявил, что это он создал группу «Ласковый май». Хотя коллектив основал композитор Сергей Кузнецов в 1986 году в Оренбурге, а Разин подключился к работе в 1988 году в Москве.

Наташа Королева накинулась на осуждающих ее отъезд из страны

Наташа Королева покинула Россию, оказавшись по ту сторону Атлантики. Когда люди стали обсуждать ее тайное бегство, она не потерпела разговоров и накинулась на всех, обвинив в происходящем журналистов. Мол, это они раздули из мухи слона, а она — артист мирового уровня.

Как живет Little Big в Америке

Может, никто бы и не узнал, как живет группа Little Big в Лос-Анджелесе, если бы не любопытная Клава Кока. Певица улетела в Америку отдыхать и заглянула на огонек к Илье Прусикину и Софье Таюрской, сбежавшим из России в знак протеста против происходящего. Оказалось, что поселились россияне в панорамном доме с видом на Голливуд.