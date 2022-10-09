Новости шоу-бизнеса: директора Бородиной приняли за ее бойфренда, Литвинова и Земфира перестали «шифроваться», Юлия Михайлова примерила откровенный купальник

«Бойфренд» Бородиной оказался ее директором

Телеведущая Ксения Бородина, отправившись по магазинам в компании своих дочерей и бородатого мужчины, даже подумать не могла, что скоро этого человека будут «сватать» ей в женихи. Многие СМИ, увидев его рядом с Ксюшей и девочками, действительно подумали, что это ее новый парень.

Но оказалось, что бородач - друг телеведущей, и по совместительству ее директор. Его зовут Лев и он был вместе с Бородиной лишь для того, чтобы составить ей компанию.

Ксения, прочитав множество новостей о своем «бойфренде», разразилась гневным постом в соцсети. Она попросила журналистов уделять ей меньше внимания.