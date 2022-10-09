Новости шоу-бизнеса: директора Бородиной приняли за ее бойфренда, Литвинова и Земфира перестали «шифроваться», Юлия Михайлова примерила откровенный купальник

Главные события прошедшего дня, 8 октября, ставшие наиболее читаемыми на сайте.
Лев - директор Бородиной

Лев - директор Бородиной. Фото: соцсети

«Бойфренд» Бородиной оказался ее директором

Телеведущая Ксения Бородина, отправившись по магазинам в компании своих дочерей и бородатого мужчины, даже подумать не могла, что скоро этого человека будут «сватать» ей в женихи. Многие СМИ, увидев его рядом с Ксюшей и девочками, действительно подумали, что это ее новый парень.

Но оказалось, что бородач - друг телеведущей, и по совместительству ее директор. Его зовут Лев и он был вместе с Бородиной лишь для того, чтобы составить ей компанию.

Ксения, прочитав множество новостей о своем «бойфренде», разразилась гневным постом в соцсети. Она попросила журналистов уделять ей меньше внимания.

 

Земфира и Рената опубликовали домашнее фото. Фото: соцсети

Земфира и Литвинова перестали скрывать свою связь

В преддверии выхода нового альбома башкирской певицы под названием «Земфира от Луки», Земфира и Рената Литвинова опубликовали пару совместных фото. Одно из них было снято на улице, а второе - дома.

«Ждём 23.00 по Парижу. Ждём 00.00 по Москве», - написала на своей странице в соцсети Рената.

Фанаты певицы и поклонники актрисы заметили, что это первый раз, когда женщины демонстрируют, что уехали из России вместе.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Юлия Михайлова в откровенном купальнике. Фото: соцсети

Юлия Михайлова и откровенный купальник

Актриса Юлия Михайлова отправилась в спа-центр и показала своим поклонникам интересные кадры, снятые в зеркале. На этих кадрах звезда красуется в новом купальнике с отверстиями, серьезно оголяющими ее тело.

Подписчикам купальник очень понравился и Юлия получила массу комплиментов.

Напомним, это уже не первый раз, когда актриса притягивает к себе взгляды. Несколько дней назад она порадовала фанатов фото в коротком халатике.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  