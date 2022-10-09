Новости шоу-бизнеса: директора Бородиной приняли за ее бойфренда, Литвинова и Земфира перестали «шифроваться», Юлия Михайлова примерила откровенный купальник

«Бойфренд» Бородиной оказался ее директором
Телеведущая Ксения Бородина, отправившись по магазинам в компании своих дочерей и бородатого мужчины, даже подумать не могла, что скоро этого человека будут «сватать» ей в женихи. Многие СМИ, увидев его рядом с Ксюшей и девочками, действительно подумали, что это ее новый парень.
Но оказалось, что бородач - друг телеведущей, и по совместительству ее директор. Его зовут Лев и он был вместе с Бородиной лишь для того, чтобы составить ей компанию.
Ксения, прочитав множество новостей о своем «бойфренде», разразилась гневным постом в соцсети. Она попросила журналистов уделять ей меньше внимания.
Земфира и Рената опубликовали домашнее фото. Фото: соцсети
Земфира и Литвинова перестали скрывать свою связь
В преддверии выхода нового альбома башкирской певицы под названием «Земфира от Луки», Земфира и Рената Литвинова опубликовали пару совместных фото. Одно из них было снято на улице, а второе - дома.
«Ждём 23.00 по Парижу. Ждём 00.00 по Москве», - написала на своей странице в соцсети Рената.
Фанаты певицы и поклонники актрисы заметили, что это первый раз, когда женщины демонстрируют, что уехали из России вместе.
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Юлия Михайлова в откровенном купальнике. Фото: соцсети
Юлия Михайлова и откровенный купальник
Актриса Юлия Михайлова отправилась в спа-центр и показала своим поклонникам интересные кадры, снятые в зеркале. На этих кадрах звезда красуется в новом купальнике с отверстиями, серьезно оголяющими ее тело.
Подписчикам купальник очень понравился и Юлия получила массу комплиментов.
Напомним, это уже не первый раз, когда актриса притягивает к себе взгляды. Несколько дней назад она порадовала фанатов фото в коротком халатике.