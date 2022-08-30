Новости шоу-бизнеса: дети Пугачевой остались в Латвии, Вайкуле не перестает петь на русском языке, Прилепин объяснил отмену в прокате фильма с Хаматовой

Кабанов объяснил, почему не женился на Казановой

За романом Сати Казановой и Алексея Кабанова следили многие во времена «Фабрики звезд». Но не женился из-за «репутации». Что именно имел в виду артист, он лишь намекнул: мол, многие предлагали деньги за содействие во встрече с Казановой.

Прилепин высказался, почему отменили фильм с Хаматовой

В российском прокате отказано фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Захар Прилепин объяснил это тем, что «прокат не резиновый». Многие фильмы с его участием тоже не доходили до больших экранов. «Так бывает, и это не трагедия», - сказал писатель.

Вайкуле продолжает петь на русском языке

Лайма Вайкуле после нелицеприятных высказываний в адрес нашей страны не отказалась от песен на русском языке. Свои хиты «Вернисаж» и «Листья желтые» звезда исполнила на народном празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Притом что с 1 сентября Латвия продолжает постепенно отказываться от использования русского языка в стране и отказывает в обслуживании на нем посетителям банков.