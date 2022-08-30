Новости шоу-бизнеса: дети Пугачевой остались в Латвии, Вайкуле не перестает петь на русском языке, Прилепин объяснил отмену в прокате фильма с Хаматовой

Дети Пугачевой остались в Латвии
Алла Пугачева вернулась в Россию. Но, судя по публикациям ее мужа Максима Галкина, прилетела она одна – дети остались в Латвии с ним. Папа с дочкой и сыном учил математику и демонстрировал семейную идиллию, пока мама отсутствовала.
Борисова считает, что Пугачева не будет жить в России
Телеведущая Дана Борисова высказалась о возвращении Аллы Пугачевой. Звезда экрана убеждена, что Примадонна заглянула в Москву ненадолго. ««Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить», - поделилась Борисова.
Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети
Кабанов объяснил, почему не женился на Казановой
За романом Сати Казановой и Алексея Кабанова следили многие во времена «Фабрики звезд». Но не женился из-за «репутации». Что именно имел в виду артист, он лишь намекнул: мол, многие предлагали деньги за содействие во встрече с Казановой.
Прилепин высказался, почему отменили фильм с Хаматовой
В российском прокате отказано фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Захар Прилепин объяснил это тем, что «прокат не резиновый». Многие фильмы с его участием тоже не доходили до больших экранов. «Так бывает, и это не трагедия», - сказал писатель.
Вайкуле продолжает петь на русском языке
Лайма Вайкуле после нелицеприятных высказываний в адрес нашей страны не отказалась от песен на русском языке. Свои хиты «Вернисаж» и «Листья желтые» звезда исполнила на народном празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Притом что с 1 сентября Латвия продолжает постепенно отказываться от использования русского языка в стране и отказывает в обслуживании на нем посетителям банков.
Лайма Вайкуле. Фото: соцсети