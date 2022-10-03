Новости шоу-бизнеса: дети Пугачевой будут учиться в Израиле, у Моисеева был тайный друг, а Юлия Михалкова опубликовала откровенный снимок

«Он меня голым бросил в снег»: пять лет назад Борис Моисеев рассказал о своем близком друге

В выпуске программы «Секрет на миллион» около пяти лет назад Борис Моисеев рассказал о своем друге Ефиме Фадееве, с которым они вместе снимали комнату в коммуналке во время учебы в хореографическом училище

«Он меня голым бросил в снег! Я помню!» — заявил Борис Михайлович.

Вспомнил он и о том, как вместе с другом таскал еду из хозяйского холодильника. Певец признался, что по прошествии лет ему даже стыдно вспоминать о таком.