Новости шоу-бизнеса: дети Пугачевой будут учиться в Израиле, у Моисеева был тайный друг, а Юлия Михалкова опубликовала откровенный снимок

Рассказываем, какие новости 2 октября вызвали наибольший интерес у читателей сайта.
Алла Пугачева с детьми

Примадонна и ее семья останутся в Израиле. Фото: соцсети

Дети Пугачевой будут учиться в Израиле

Судя по всему, Алла Пугачева, улетевшая вместе со своими младшими детьми в Израиль, возвращаться в Россию не планирует. СМИ сообщили, что Примадонна забрала документы Гарри и Лизы из 1-й московской гимназии. Личные дела, табели успеваемости, медкарты, данные о наградах, полученных ребятами за время учебы — все это пригодится семье на новом месте. Вероятно, они будут жить в Израиле и дети пойдут в израильскую школу. Кроме того, стало известно, что Алла Борисовна выставила на продажу дом их семьи в деревне Грязь. Цена вопроса — миллиард рублей.

Борис Моисеев в молодости. Фото: соцсети

«Он меня голым бросил в снег»: пять лет назад Борис Моисеев рассказал о своем близком друге

В выпуске программы «Секрет на миллион» около пяти лет назад Борис Моисеев рассказал о своем друге Ефиме Фадееве, с которым они вместе снимали комнату в коммуналке во время учебы в хореографическом училище

«Он меня голым бросил в снег! Я помню!» — заявил Борис Михайлович.

Вспомнил он и о том, как вместе с другом таскал еду из хозяйского холодильника. Певец признался, что по прошествии лет ему даже стыдно вспоминать о таком.

Юлия Михайлова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова и откровенное фото в халате

Бывшая звезда проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова удивила своих подписчиков в Telegram откровенной фотографией. Звезда показала снимок, на котором запечатлена в халате во время подготовки к съемкам.

Халат звезды задрался, оголив ее стройные ноги. Сама Юлия этой мелочи не придала никакого значения, но фанаты «подарок» оценили.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

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