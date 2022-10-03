Новости шоу-бизнеса: дети Пугачевой будут учиться в Израиле, у Моисеева был тайный друг, а Юлия Михалкова опубликовала откровенный снимок

Дети Пугачевой будут учиться в Израиле
Борис Моисеев в молодости. Фото: соцсети
«Он меня голым бросил в снег»: пять лет назад Борис Моисеев рассказал о своем близком друге
В выпуске программы «Секрет на миллион» около пяти лет назад Борис Моисеев рассказал о своем друге Ефиме Фадееве, с которым они вместе снимали комнату в коммуналке во время учебы в хореографическом училище
«Он меня голым бросил в снег! Я помню!» — заявил Борис Михайлович.
Вспомнил он и о том, как вместе с другом таскал еду из хозяйского холодильника. Певец признался, что по прошествии лет ему даже стыдно вспоминать о таком.
Юлия Михайлова. Фото: соцсети
Юлия Михалкова и откровенное фото в халате
Бывшая звезда проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова удивила своих подписчиков в Telegram откровенной фотографией. Звезда показала снимок, на котором запечатлена в халате во время подготовки к съемкам.
Халат звезды задрался, оголив ее стройные ноги. Сама Юлия этой мелочи не придала никакого значения, но фанаты «подарок» оценили.
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