Новости шоу-бизнеса: «ДДТ» и «Би-2» не выступят на рок-фестивале, Кравченко назвала Кошмал подлой, Турава проговорилась про нервный срыв Федункив

«Би-2» и «ДДТ» не выступят на рок-фестивале

В Воронеже с 19 по 21 августа состоится рок-фестиваль «Чернозем», участие в котором примут многие популярные рок-группы. Уже известно, что перед зрителями выступят Вячеслав Бутусов, группы «Сплин», «Ария» и другие звезды эстрады. А вот оскандалившихся «ДДТ» и «Би-2» организаторы решили не приглашать на сцену.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Кравченко назвала Кошмал подлой

После того как Анна Кошмал, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», опубликовала в Сети свой «черный список» российских звезд, многие удивились, что в нем есть Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Ведь экранные бабушка и дедушка относились к юной актрисе по-отечески заботливо. За очередной выпад Кравченко назвала Кошмал подлой.