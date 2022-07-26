Новости шоу-бизнеса: «ДДТ» и «Би-2» не выступят на рок-фестивале, Кравченко назвала Кошмал подлой, Турава проговорилась про нервный срыв Федункив

Какие события привлекли наибольшее внимание читателей 25 июля.
Кошмал обнародовала «черный список» врагов
Звезда «Сватов» Анна Кошмал сделала новое заявление. Скандальная актриса составила свой «черный список» российских звезд, в который включила экс-коллег по ситкому — Федора Добронравова и Татьяну Кравченко.
Звезда Comedy Woman поведала о нервном срыве Марины Федункив
Актриса Тамара Турава рассказала о нервном срыве звезды Comedy Woman Марины Федункив на проекте. Это произошло перед дракой с другой участницей Надеждой Сысоевой. Федункив заступилась за Тураву, которую пытались слить из состава.
Марина Федункив. Фото: Global Look Press
«Би-2» и «ДДТ» не выступят на рок-фестивале
В Воронеже с 19 по 21 августа состоится рок-фестиваль «Чернозем», участие в котором примут многие популярные рок-группы. Уже известно, что перед зрителями выступят Вячеслав Бутусов, группы «Сплин», «Ария» и другие звезды эстрады. А вот оскандалившихся «ДДТ» и «Би-2» организаторы решили не приглашать на сцену.
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Кравченко назвала Кошмал подлой
После того как Анна Кошмал, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», опубликовала в Сети свой «черный список» российских звезд, многие удивились, что в нем есть Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Ведь экранные бабушка и дедушка относились к юной актрисе по-отечески заботливо. За очередной выпад Кравченко назвала Кошмал подлой.
Татьяна Кравченко. Фото: Global Look Press