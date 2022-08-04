Новости шоу-бизнеса: что сказала Вайкуле о концертах в России, Писанку кремировали в Германии, Шахназаров поведал о позорном выступлении Бузовой

Что сказала Вайкуле о концертах в России

После того, как Лайма Вайкуле появилась на сцене Паланги во время своего концерта с украинским флагом, у публики появились вопросы насчет ее карьеры в России. И артистку спросили об этом. На что она ответила, что не знает, «как это может происходить эмоционально».

Как прошел концерт Бузовой в Риге

Журналист Михаил Шахназаров назвал Ольгу Бузову нулем и рассказал, как однажды проходил концерт певицы в Риге. В клубе «69» собрались три человека и тыкали в артистку пальцем. «Вот зачем сознательно уродовать вкус народа? Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик. Пусть идет работает на кассу в «Пятерочку», - считает Шахназаров.