Новости шоу-бизнеса: что сказала Вайкуле о концертах в России, Писанку кремировали в Германии, Шахназаров поведал о позорном выступлении Бузовой

Что сказала Вайкуле о концертах в России
После того, как Лайма Вайкуле появилась на сцене Паланги во время своего концерта с украинским флагом, у публики появились вопросы насчет ее карьеры в России. И артистку спросили об этом. На что она ответила, что не знает, «как это может происходить эмоционально».
Как прошел концерт Бузовой в Риге
Журналист Михаил Шахназаров назвал Ольгу Бузову нулем и рассказал, как однажды проходил концерт певицы в Риге. В клубе «69» собрались три человека и тыкали в артистку пальцем. «Вот зачем сознательно уродовать вкус народа? Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик. Пусть идет работает на кассу в «Пятерочку», - считает Шахназаров.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Григорьев-Апполонов отказался сравнить «Иванушек» и «Ласковый май»
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов убежден, что его коллектив нельзя сравнивать с командой «Ласкового мая». По его мнению, группа Юры Шатунова – «голимая советская попса». А у подопечных Игоря Матвиенко – европейская поп-музыка.
Писанку кремировали в Германии
Скончавшаяся в Германии актриса Руслана Писанка была кремирована в Германии. Вдовец актрисы Игорь Исаков сообщил в соцсетях, что в ближайшее время прах звезды «Сватов» доставят в Киев. Точную дату прощания в столице Украины он объявит позже.
Запашный отреагировал на Вайкуле с украинским флагом
После того, как Лайма Вайкуле обозначила свою позицию, выйдя на сцену с украинским флагом, на нее ополчились многие российские знаменитости. Народный артист Эдгард Запашный, увидев кадры с выступления Вайкуле, констатировал, что она сняла маску. И попрощался с ней: «Давай до свидания!».
Лайма Вайкуле. Фото: соцсети