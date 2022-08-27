Новости шоу-бизнеса: что сказала суррогатная мать о двойняшках Пугачевой, как Бузова послала Тарасова, какие отношения были у Прилучного и Карпович

Суррогатная мама сделала заявление о двойняшках Пугачевой

Жительница Казани Елена Ширинина была героиней передачи о суррогатном материнстве. Тогда 30-летняя девушка рассказывала, как выносила двойню на заказ. Но речь не шла о детях для Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но все почему-то посчитали, что родила она именно их детей. Тогда матери пришлось сделать заявление: «Я не была сурмамой для Пугачевой!».

Никита Ефремов вернулся в Россию

Старший сын Михаила Ефремова Никита объявился на открытии Московского международного кинофестиваля в столице. Судя по всему, он вернулся на днях в Россию, которую покидал несколько месяцев назад. Тогда он заявлял, что улетел в неизвестном направлении, и требовал от журналистов не звонить и не писать ему.

Солнцев назвал «шестерок Пугачевой»

Шоумен Рустам Солнцев в своем Ютуб-шоу назвал имена «шестерок» Аллы Пугачевой. Это Лариса Долина и Ирина Аллегрова, убежден скандалист.