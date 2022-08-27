Новости шоу-бизнеса: что сказала суррогатная мать о двойняшках Пугачевой, как Бузова послала Тарасова, какие отношения были у Прилучного и Карпович

Суррогатная мама сделала заявление о двойняшках Пугачевой
Жительница Казани Елена Ширинина была героиней передачи о суррогатном материнстве. Тогда 30-летняя девушка рассказывала, как выносила двойню на заказ. Но речь не шла о детях для Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но все почему-то посчитали, что родила она именно их детей. Тогда матери пришлось сделать заявление: «Я не была сурмамой для Пугачевой!».
Никита Ефремов вернулся в Россию
Старший сын Михаила Ефремова Никита объявился на открытии Московского международного кинофестиваля в столице. Судя по всему, он вернулся на днях в Россию, которую покидал несколько месяцев назад. Тогда он заявлял, что улетел в неизвестном направлении, и требовал от журналистов не звонить и не писать ему.
Солнцев назвал «шестерок Пугачевой»
Шоумен Рустам Солнцев в своем Ютуб-шоу назвал имена «шестерок» Аллы Пугачевой. Это Лариса Долина и Ирина Аллегрова, убежден скандалист.
«Что Долина, что Аллегрова всю жизнь ходили у Пугачевой под шестым номером. Потому что знали, где Пугачева — там голода не будет. Что-то да прилетит», - рассказал Солнцев.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Бузова послала Тарасова
Дмитрий Тарасов попросил Ольгу Бузову о сотрудничестве. Но певица, будто ждавшая этого момента, выкатила ему огромное письмо, суть которого в том, чтобы послать бывшего муженька далеко и надолго.
«В моем графике, в моем сердце и в моей жизни — нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов», - пнула бывшего звезда.
Что было у Прилучного и Карпович
Что именно связывало последние пару лет Павла Прилучного и Мирославу Карпович, рассказал друг актера. После его развода с Агатой Муцениеце девушка всегда была рядом, ездила с ним на отдых, проводила время с детьми.
«По-моему, Паша с Мирой просто дружили и ничего больше. А когда их сняли вместе на отдыхе, решили подыграть и изобразить роман ради пиара», - рассказал приятель Прилучного.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press