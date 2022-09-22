Новости шоу-бизнеса: что сказала Пугачева у гроба Горбачева, как Добронравов отреагировал на новый скандал с Кошмал, какое наследство оставил Пускепалис

Добронравов ответил на новый выпад Кошмал

Актер Федор Добронравов отреагировал на новый выпад Анны Кошмал в свою сторону – она сказала, что для нее «Сваты» - это не Добронравов и Кравченко с остальными российскими звездами. Он признался, что не следит за заявлениями своей «экранной внучки», понятия не имеет, что там говорит его экс-коллега по сериалу.

Какое наследство осталось у Пускепалиса

Погибший в аварии Сергей Пускепалис оставил после себя квартиру в Ярославле, где жил последние годы, так как являлся художественным руководителем ярославского театра им. Федора Волкова. Также у него была квартира в Железноводске.