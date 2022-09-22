Новости шоу-бизнеса: что сказала Пугачева у гроба Горбачева, как Добронравов отреагировал на новый скандал с Кошмал, какое наследство оставил Пускепалис

Добронравов ответил на новый выпад Кошмал
Актер Федор Добронравов отреагировал на новый выпад Анны Кошмал в свою сторону – она сказала, что для нее «Сваты» - это не Добронравов и Кравченко с остальными российскими звездами. Он признался, что не следит за заявлениями своей «экранной внучки», понятия не имеет, что там говорит его экс-коллега по сериалу.
Какое наследство осталось у Пускепалиса
Погибший в аварии Сергей Пускепалис оставил после себя квартиру в Ярославле, где жил последние годы, так как являлся художественным руководителем ярославского театра им. Федора Волкова. Также у него была квартира в Железноводске.
Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press
Какие слова произнесла Пугачева у гроба Горбачева
Алла Пугачева побывала на прощании с Михаилом Горбачевым 3 сентября. И все заметили, что Примадонна остановилась у гроба покойного, указала пальцем на него и что-то произнесла. Сейчас стало известно, что тогда сказала певица. «Ну, что, Михаил Сергеевич, отвоевался?», - спросила артистка.
Муцениеце порассуждала о воссоединении с Прилучным
Агата Муцениеце дала большое интервью Юлии Меньшовой, в котором заговорила о возможном воссоединении с Павлом Прилучным, с которым развелась в 2020 году. Актриса убеждена, что это – невозможно. И не столько потому, что тот недавно женился, сколько из-за разности во взглядах на жизнь.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press