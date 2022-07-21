Новости шоу-бизнеса: что сказал Кузнецов после слухов о совращении Шатунова, чего боится Шевчук, почему дети Пугачевой будут ее стесняться

Кузнецов высказался после слухов о совращении мальчиков «Ласкового мая»
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов после слухов о его преступной связи с юным Шатуновым и другими мальчиками коллектива на заре творчества вышел на связь с обращением. Мужчина заявил, что эта появившаяся в последнее время информация «является лживой и не соответствует действительности», и поблагодарил тех, кто его поддерживает.
Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press
Звезда «Сватов» Васильев – о покойной Писанке
Новость о смерти актрисы Русланы Писанки всколыхнула общественность. Звезда много снималась в российских фильмах, также сыграла эпизодическую роль в мегапопулярном ситкоме «Сваты». Но актер Анатолий Васильев, игравший свата-интеллигента Юрия Ковалева, не смог вспомнить ее.
Шевчук рассказал, чего боится
Шевчук попал в «черный список» артистов страны, который своими высказываниями стал персоной нон грата. Его концерты по России отменяются, но сам музыкант не собирается покидать родину. И после очередной волны негатива в свой адрес признался, чего боится на самом деле. «Я одного суда боюсь - Божьего, остальное все - рок-н-ролл», - подчеркнул артист.
Юрий Шевчук. Фото: Global Look Press
Кеосаян впал в гомерический хохот после высказываний Белого
Тигран Кеосаян признался, что впал в гомерический хохот после высказываний актера Анатолия Белого, покинувшего Россию спустя 20 лет службы в театре МХТ им.Чехова. Журналист недоумевает, как так актер смог стать политическим аналитиком.
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Почему двойняшки Пугачевой будут стесняться мать
Психолог Вероника Степанова констатировала, что двойняшки Лиза и Гарри Галкины, маленькие дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, будут стесняться свою мать. И случится это совсем скоро, поскольку ребята подрастают и взрослеют, а значит начинают все понимать. Причина тому – возраст Примадонны: она годится им в бабушки и даже в прабабушки, но никак не в матери.
Алла Пугачева с детьми и мужем. Фото: соцсети