Новости шоу-бизнеса: что сказал Кузнецов после слухов о совращении Шатунова, чего боится Шевчук, почему дети Пугачевой будут ее стесняться

Звезда «Сватов» Васильев – о покойной Писанке

Новость о смерти актрисы Русланы Писанки всколыхнула общественность. Звезда много снималась в российских фильмах, также сыграла эпизодическую роль в мегапопулярном ситкоме «Сваты». Но актер Анатолий Васильев, игравший свата-интеллигента Юрия Ковалева, не смог вспомнить ее.

Шевчук рассказал, чего боится

Шевчук попал в «черный список» артистов страны, который своими высказываниями стал персоной нон грата. Его концерты по России отменяются, но сам музыкант не собирается покидать родину. И после очередной волны негатива в свой адрес признался, чего боится на самом деле. «Я одного суда боюсь - Божьего, остальное все - рок-н-ролл», - подчеркнул артист.