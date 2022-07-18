Новости шоу-бизнеса: что Пугачева делала в Израиле, Градского эксгумируют, Малахов высказался об эмиграции

Накануне стало известно, что на самом деле Алла Пугачева делала в Израиле. Тем временем, Андрей Малахов высказался о своей эмиграции. Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными 17 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Что Пугачева делала в Израиле

Четыре месяца Алла Пугачева с семьей жила в Израиле. Ранее в Сети говорили о том, что Примадонна решила поправить здоровье. Накануне врач Марият Мухина предположила, что певица перенесла сложную операцию по уменьшению желудка.