Новости шоу-бизнеса: что Пугачева делала в Израиле, Градского эксгумируют, Малахов высказался об эмиграции

Накануне стало известно, что на самом деле Алла Пугачева делала в Израиле. Тем временем, Андрей Малахов высказался о своей эмиграции. Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными 17 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Что Пугачева делала в Израиле
Четыре месяца Алла Пугачева с семьей жила в Израиле. Ранее в Сети говорили о том, что Примадонна решила поправить здоровье. Накануне врач Марият Мухина предположила, что певица перенесла сложную операцию по уменьшению желудка.
Градского могут эксгумировать
Тело Александра Градского могут эксгумировать ради ДНК. Такую версию высказал художник Никас Сафронов.
«Выясняется, что тут все – и жены, и дети, и первые, и вторые, и третьи… Еще будут незаконные дети, еще будут эксгумировать его, может быть, доставать его ДНК и так далее», - высказался 66-летний портретист.
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
Малахов высказался об эмиграции
Накануне в Сети поползли слухи о том, что Андрей Малахов уехал из России в Прибалтику. Сам же телеведущий, прочитав о себе такие новости, посмеялся над этим и заявил, что уехал в отпуск. В качестве доказательства пообещал опубликовать в личном блоге заявление на отпуск.
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Макееву затравили в Сети
Анастасия Макеева пожаловалась на травлю в Сети. В последнее время все YouTube-каналы актрисы удаляют неизвестные. Кроме того, была вскрыта даже личная почта звезды. По мнению Анастасии, кому-то очень не нравится их с мужем дуэт. Речь идет о выступлении Макеевой и Малькова на концерте в Всеволжске.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети