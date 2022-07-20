Новости шоу-бизнеса: чем занималась семья Шатунова, баснословные цены на концерт Меладзе в Москве, Акиньшина сделала заявление о Козловском

Еще в 2018 году Юрий Шатунов отвечал на вопросы фанатов в своем YouTube-канале. Тогда-то и стало известно, чем, кроме музыки, занималась его семья.
Тем временем стало известно, что Валерий Меладзе даст концерт в Москве, цены на который очень немаленькие. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 19 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
«Бизнес» в семье Шатунова
У Юрия Шатунова остались жена и двое детей – 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла. Известно, что жена покойного артиста – юрист по образованию. Однако по профессии она не работала.
«Бизнесом в моей семье не занимается никто. Только творчеством. Потому что у моей жены есть свои обязанности. Это не бизнес, а материнские обязанности. Она отвечает за семью, а я занимаюсь творчеством. Каким-то бизнесом в моей семье никто не занимается», — отмечал Юрий Шатунов.
Меладзе хочет заработать в Москве
Недавно Валерий Меладзе заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Артист был готов вернуться к своей первой профессии – заниматься очисткой вод. Но, видимо, передумал. Весной 2023 года он собрался выступить в России, в концертном зале Барвиха Luxury Village. Билеты стоят от 2 до 70 тысяч рублей. Причем, самых дорогих в продаже уже нет.
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press
Акиньшина высказалась об отношениях с Козловским
Оксана Акиньшина сблизилась с Данилой Козловским во время съемок фильма «Чернобыль». Накануне она заявила, что тогда они стали семьей.
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото: Лариса Кудрявцева/ КП
«На съемках «Чернобыля» мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить», — рассказала актриса изданию «Собака.Ru».
Экс-муж Гагариной распродает имущество
Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков после развода купил себе дорогую машину – «Мазерати». Теперь, судя по всему, дела у него идут совсем плохо. В своей соцсети он объявил о том, что продает авто и попросил найти ему хоть какую-то работу.
Полина Гагарина с экс-мужем. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Я открыт для предложений! Лекции, съемки, чай, танцы…» — написал он в своем аккаунте.