Новости шоу-бизнеса: чем занималась семья Шатунова, баснословные цены на концерт Меладзе в Москве, Акиньшина сделала заявление о Козловском

Еще в 2018 году Юрий Шатунов отвечал на вопросы фанатов в своем YouTube-канале. Тогда-то и стало известно, чем, кроме музыки, занималась его семья.

Тем временем стало известно, что Валерий Меладзе даст концерт в Москве, цены на который очень немаленькие. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярны 19 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

«Бизнес» в семье Шатунова

У Юрия Шатунова остались жена и двое детей – 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла. Известно, что жена покойного артиста – юрист по образованию. Однако по профессии она не работала.