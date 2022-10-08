Новости шоу-бизнеса: Бритни Спирс состригла волосы, Лариса Долина набросилась на людей, вскрылась правда об Андрее Макаревиче*

Лариса Долина устроила скандал
67-летняя певица Лариса Долина устроила скандал. Артистка, регулярно подвергающаяся критике со стороны хейтеров, не смогла сдержаться и назвала своих недоброжелателей убогими, набросившись на них в соцсети.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Алибасов считает покупку замка Пугачевой плевком
Алла Пугачева выставила на продажу роскошный особняк в деревне Грязь, в котором прожила много лет с семьей. Цена – миллиард рублей, но отбиваться от покупателей, увы, не приходится – до сих пор ни одного желающего. Бари Алибасов-младший считает, что такое приобретение станет угрозой для репутации любого уважающего себя человека, и назвал его плевком.
Замок Пугачевой. Фото: Global Look Press
Бритни Спирс коротко подстриглась
Певица Бритни Спирс не покидает новостную ленту. Только вот поводы, увы, бесславные. На этот раз она снова разделать донага, а также сменила прическу – коротко состригла свои роскошные длинные локоны. Сейчас звезда отдыхает на курорте и плещется в теплых волнах.
Стоп-кадры из нового видео Бритни Спирс. Фото: соцсети
Прилепин объяснил поведение Макаревича*
Андрей Макаревич* долгое время изобилует скандальными высказываниями. По мнению писателя Захара Прилепина, артист возомнил себя солью земли русской и интеллигенцией, а остальных в стране за людей не считает. Однако сам артист давно растерял авторитет, а его заявления — не что иное, как усугубившиеся особенности плохого характера, считает книжный автор.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press