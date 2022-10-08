Новости шоу-бизнеса: Бритни Спирс состригла волосы, Лариса Долина набросилась на людей, вскрылась правда об Андрее Макаревиче*

Алибасов считает покупку замка Пугачевой плевком

Алла Пугачева выставила на продажу роскошный особняк в деревне Грязь, в котором прожила много лет с семьей. Цена – миллиард рублей, но отбиваться от покупателей, увы, не приходится – до сих пор ни одного желающего. Бари Алибасов-младший считает, что такое приобретение станет угрозой для репутации любого уважающего себя человека, и назвал его плевком.