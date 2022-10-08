Новости шоу-бизнеса: Бритни Спирс состригла волосы, Лариса Долина набросилась на людей, вскрылась правда об Андрее Макаревиче*

Какие события 7 октября вошли в топ новостей на сайте, по версии читателей.
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

 

Лариса Долина устроила скандал

67-летняя певица Лариса Долина устроила скандал. Артистка, регулярно подвергающаяся критике со стороны хейтеров, не смогла сдержаться и назвала своих недоброжелателей убогими, набросившись на них в соцсети.

Лариса Долина. Фото: соцсети

Алибасов считает покупку замка Пугачевой плевком

Алла Пугачева выставила на продажу роскошный особняк в деревне Грязь, в котором прожила много лет с семьей. Цена – миллиард рублей, но отбиваться от покупателей, увы, не приходится – до сих пор ни одного желающего. Бари Алибасов-младший считает, что такое приобретение станет угрозой для репутации любого уважающего себя человека, и назвал его плевком.

Замок Пугачевой. Фото: Global Look Press

Бритни Спирс коротко подстриглась

Певица Бритни Спирс не покидает новостную ленту. Только вот поводы, увы, бесславные. На этот раз она снова разделать донага, а также сменила прическу – коротко состригла свои роскошные длинные локоны. Сейчас звезда отдыхает на курорте и плещется в теплых волнах.

Стоп-кадры из нового видео Бритни Спирс. Фото: соцсети

Прилепин объяснил поведение Макаревича*

Андрей Макаревич* долгое время изобилует скандальными высказываниями. По мнению писателя Захара Прилепина, артист возомнил себя солью земли русской и интеллигенцией, а остальных в стране за людей не считает. Однако сам артист давно растерял авторитет, а его заявления — не что иное, как усугубившиеся особенности плохого характера, считает книжный автор.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

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