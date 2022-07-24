Новости шоу-бизнеса: Богомолов заговорил об измене, любопытная собственность Пугачевой, Нарцисса похоронили

Накануне Константин Богомолов неожиданно заговорил об измене. Тем временем Пьера Нарцисса наконец-то похоронили в Камеруне, а у Аллы Пугачевой «нашлась» любопытная недвижимость в России. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 23 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Богомолов сделал заявление

В последнее время слухи о разводе Константина Богомолова и Ксении Собчак ходят все чаще. Однако у пары все отлично. Идиллию они продемонстрировали на курорте, куда режиссер приехал накануне, а блондинка с сыном Платоном укатила неделю назад.