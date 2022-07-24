Новости шоу-бизнеса: Богомолов заговорил об измене, любопытная собственность Пугачевой, Нарцисса похоронили

Накануне Константин Богомолов неожиданно заговорил об измене. Тем временем Пьера Нарцисса наконец-то похоронили в Камеруне, а у Аллы Пугачевой «нашлась» любопытная недвижимость в России. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 23 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.
Богомолов сделал заявление
В последнее время слухи о разводе Константина Богомолова и Ксении Собчак ходят все чаще. Однако у пары все отлично. Идиллию они продемонстрировали на курорте, куда режиссер приехал накануне, а блондинка с сыном Платоном укатила неделю назад.
Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу», - написал Богомолов.
Любопытная недвижимость Пугачевой
Алла Пугачева владеет не только квартирой в 300 кв.м. в Филипповском переулке Москвы. На нее записаны два земельных участка - в Москве и Подмосковье. Стоимость обоих порядка 5 млн рублей. Кроме того, на артистке числятся два гаража в Москве и Московской области. Каждый из них стоит в районе 650 тысяч рублей.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Пьер Нарцисс умер 21 июня во время операции в Москве. Тело музыканта решили похоронить на его родине в Камеруне. Так захотели родственники, хотя жена была против. Спустя более месяца артиста все-таки предали земле.
Little Big дадут концерты в России
Уехавшая в США группа Little Big буквально недавно представила клип, порочащий Россию. Тем не менее, подзаработать тут они все-таки хотят. У коллектива запланирован большой гастрольный тур в России с августа по ноябрь. Билеты в продаже.
Little Big. Фото: кадр из клипа
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Хаматова хочет продать квартиру в Москве
Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова хочет продать свою квартиру в Москве. Собственность актрисы находится в доме 1910 года на Патриарших прудах. За недвижимость в 158 «квадратов» артистка планирует получить 130 млн рублей.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press