Новости шоу-бизнеса: Ани Лорак обозначила позицию, Валерия отменила выступления, Ольга Орлова объявила о беременности

Ани Лорак написала открытое письмо
Прошло больше полугода, как исчезла Ани Лорак. Она удалила аккаунт в соцсети, не выступала и не снималась. Но накануне объявилась как ни в чем не бывало – восстановила профиль, и даже написала открытое письмо, заявив о своей позиции. Она подчеркнула, что любит Украину, и дала понять, что все это время помогала родине.
Ефременкова угодила в реанимацию
Родившая двойню звезда «дома-2» Юлия Ефременкова попала в реанимацию. Ночь она провела в палате интенсивной терапии без малышей из-за проблем по-женски: «Врачам не нравится мой живот». Подробностей девушка не сообщила.
Юлия Ефременкова. Фото: соцсети
Валерия приняла важное решение о своей карьере
Певица Валерия отменила свои выступления на ближайшее время. Она посчитала, что будет неуместно в период частичной мобилизации делать вид, что ничего не происходит, и петь-гастролировать. Звезду поклонники поддержали, но нашлись и те, кто осудил ее за такое решение.
Орлова объявила, что беременна
44-летняя звезда экрана Ольга Орлова объявила, что ждет ребенка. Внушительный животик певица предъявила на отдыхе, прогуливаясь по пляжу. Для звезды это вторая беременность – у нее есть 21-летний сын Артем.
Ольга Орлова беременна. Фото: соцсети