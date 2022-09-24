Новости шоу-бизнеса: Ани Лорак обозначила позицию, Валерия отменила выступления, Ольга Орлова объявила о беременности

Ани Лорак написала открытое письмо

Прошло больше полугода, как исчезла Ани Лорак. Она удалила аккаунт в соцсети, не выступала и не снималась. Но накануне объявилась как ни в чем не бывало – восстановила профиль, и даже написала открытое письмо, заявив о своей позиции. Она подчеркнула, что любит Украину, и дала понять, что все это время помогала родине.

Ефременкова угодила в реанимацию

Родившая двойню звезда «дома-2» Юлия Ефременкова попала в реанимацию. Ночь она провела в палате интенсивной терапии без малышей из-за проблем по-женски: «Врачам не нравится мой живот». Подробностей девушка не сообщила.