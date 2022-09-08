Новость о здоровье королевы Елизаветы II испугала британцев: народ собирается возле Букингемского дворца

Известие о том, что состояние здоровья главного британского символа - королевы Елизаветы II - ухудшилось, сильно встревожило жителей Соединенного Королевства. Жители Лондона начинают собираться возле Букингемского дворца, чтобы вместе обсуждать последние новости и молиться за Ее Величество.
Напомним, что сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям срочно выехали к королеве в резиденцию Балморал в Шотландии. Это может свидетельствовать о том, что ситуация действительно серьезная.
«После обследования, проведенного сегодня утром, врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врача», - сообщил в четверг утром официальный сайт королевской семьи.
В настоящее время сайт Royal.uk работает с перебоями из-за наплыва посетителей.