Новость о здоровье королевы Елизаветы II испугала британцев: народ собирается возле Букингемского дворца

Известие о том, что состояние здоровья главного британского символа - королевы Елизаветы II - ухудшилось, сильно встревожило жителей Соединенного Королевства. Жители Лондона начинают собираться возле Букингемского дворца, чтобы вместе обсуждать последние новости и молиться за Ее Величество.

Напомним, что сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям срочно выехали к королеве в резиденцию Балморал в Шотландии. Это может свидетельствовать о том, что ситуация действительно серьезная.