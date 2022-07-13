«Новая жизнь»: Леша Безус из «Дома-2» показал колыбельку для новорожденной дочки

Участники «Дома-2» Леша Безус и Таня Репина со дня на день станут родителями. На свет появится их дочка.
Пара уже давно рассталась, но Леша заботится о Тане как о маме своего ребенка и с трепетом ждет дня, когда возьмет на руки свою наследницу.
В микроблоге Леша Безус рассказал, что к рождению дочери уже все готово. Он показал в микроблоге колыбельку для будущей новорожденной и написал трогательный текст, признавшись, что волнуется перед родами Татьяны.
Леша Безус и Таня Репина. Фото: соцсети
«Скоро появится на свет новая жизнь, созданная 2 половинками с такими разными характерами. Мы собрали кроватку, собрали комод, подготовили сумки для роддома, закупили все средства гигиены и много разных игрушек. Честно признаюсь, я очень переживаю, чтобы роды прошли успешно… Мы уже выбрали роддом, Тане и мне очень понравилось отношение персонала. Теперь прошу только Всевышнего, чтобы благословил и помог подарить дочери здоровую жизнь, а счастливой мы будем делать ей ее сами», — написал Леша Безус в микроблоге.
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Напомним, будущая малышка станет вторым ребенком Алексея Безуса. У него уже есть внебрачная дочка от экс-избранницы, которая сейчас замужем.