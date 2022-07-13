«Новая жизнь»: Леша Безус из «Дома-2» показал колыбельку для новорожденной дочки

Участники «Дома-2» Леша Безус и Таня Репина со дня на день станут родителями. На свет появится их дочка.

Пара уже давно рассталась, но Леша заботится о Тане как о маме своего ребенка и с трепетом ждет дня, когда возьмет на руки свою наследницу.

В микроблоге Леша Безус рассказал, что к рождению дочери уже все готово. Он показал в микроблоге колыбельку для будущей новорожденной и написал трогательный текст, признавшись, что волнуется перед родами Татьяны.