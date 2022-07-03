Новая жена экс-мужа Бородиной рассказала, как на самом деле относится к ведущей

Телеведущая Ксения Бородина дважды официально была замужем, подарив своим избранникам дочек. С последним мужем Курбаном Омаровым звезда ругается до сих пор, обвиняя в том, что он жил за ее счет и сейчас продолжает пользоваться соцсетями, которые раскрутила якобы именно она.

А вот с первым мужем Юрием Будаговом Ксении Бородиной удалось наладить вполне дипломатичные отношения. И хотя ведущая нет-нет да и скажет, что он не обеспечивает дочку Марусю, в гости к нему наследницу отпускает с легкостью. И это при том, что бизнесмен состоит во втором браке и имеет в нем двоих детей - сына и дочь.

Вторая супруга первого экс-мужа Ксении Бородиной Залина Баширова рассказала, что общается с ведущей и между ними нет недопонимания. «У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях», — сказала она.

По словам Башировой, она не разделяет детей Бородиной. И привечает в своем доме и Марусю, наследницу ее мужа, и Теону, наследницу Курбана Омарова.

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